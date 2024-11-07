نتنياهو بلا كوابح

بقلم: أسرة التحرير

لم يمر يوم منذ تخلصوا مما تبقى من نزعة رسمية مثلها يوآف غالنت حتى توجه "رفاقه" في الائتلاف لتنفيذ مبتغاهم. رئيس الوزراء، بنيامين ورئيس كتلة يهدوت هتوراة إسرائيل ايخلر سارعا للتوافق فيما بينهما على تأجيل التصويت في الكنيست على القانون لتمويل المتملصين. وكل هذا لاجل الدفع قدما بدلا منه بقانون يعفي دفعة واحدة والى الابد الحريديم من التجند للجيش، وليمت الخادمون. هذا لن يكون بالطبع على حساب الدعم الحكومي للحضانات لاطفال طلاب الدين او يمس بميزانيات المدارس الدينية؛ لان الهدف هو فقط سلب الدولة بأكبر قدر ممكن.

"محظور السماح لقانون يميز وفاسد بان يجاز في الكنيست واعفاء عشرات الاف المواطنين من حمل العبء"، شدد غالنت في تصريح لوسائل الاعلام القاه في اعقاب اقالته. اما نتنياهو ورفاقه في الائتلاف فلا بد انهم فقعوا ضحكا على سماع كلمة "محظور". فالاغلبية قضت بان كل شيء مباح.

نتنياهو لا يمتنع عن أي شيء؛ كما انه لا يراعي حقيقة ان الجيش الإسرائيلي بحاجة الى الاف المقاتلين الاضافيين وان خادمي الاحتياط يجثمون تحت العبء. فحفظ الائتلاف يسبق كل شيء وبقاء الحكومة أهم من بقاء الدولة. واذا كانت حاجة للتضحية بوزير الدفاع لاجل إجازة قوانين التملص – فهذا ما سيكون. واذا كان هذا غالنت – الذي يطلب تحديد اهداف الحرب، يزعج بـ "اليوم التالي" ومعني بصفقة تعيد المخطوفين – فمبارك أننا تخلصنا منه. واذا كان ممكنا استبدال شخص ذي عمود فقري بشخص عديم الفقرات كإسرائيل كاتس – فليكن.

غالنت هو جزء من المفهوم الذي أدى بإسرائيل الى الكارثة، الهجوم الفتاك على إسرائيل وقع في ورديته، واسمه مسجل أيضا على الطابع الوحشي للقتال في قطاع غزة، انتهاك قوانين الحرب، المس غير المتوازن بالمدنيين واستعداد الجيش لبقاء طويل وربما لاستيطان يهودي في القطاع. لكن ليست مصالحة الدولة او امنها يقفان امام ناظر نتنياهو في اقالة وزير الدفاع؛ هو فقط أزال عن الطريق عائقا سياسيا.

حتى بعد اقالة غالنت فان سلة الأهداف السياسية لنتنياهو مليئة بحماة الحمى (وعلى رأسهم المستشارة القانونية للحكومة) وكل من يعمل حين تكون مصلحة الدولة وليس مصلحة الحكومة امام ناظريه. ازالتهم ضرورية لاجل مواصلة الهروب من المسؤولية على ما اوقعه بإسرائيل لاجل الاسقاط على جهاز الامن الذنب والمسؤولية الحصرية عن 7 أكتوبر ومواصلة الدفع قدما بالانقلاب النظامي في الطريق الى إقامة حكم مطلق يهودي مفسد في أراضي إسرائيل، الضفة وغزة أيضا.