نتنياهو بلا كوابح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
لم يمر يوم منذ تخلصوا مما تبقى من نزعة رسمية مثلها يوآف غالنت حتى توجه "رفاقه" في الائتلاف لتنفيذ مبتغاهم. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ورئيس كتلة يهدوت هتوراة إسرائيل ايخلر سارعا للتوافق فيما بينهما على تأجيل التصويت في الكنيست على القانون لتمويل المتملصين. وكل هذا لاجل الدفع قدما بدلا منه بقانون يعفي دفعة واحدة والى الابد الحريديم من التجند للجيش، وليمت الخادمون. هذا لن يكون بالطبع على حساب الدعم الحكومي للحضانات لاطفال طلاب الدين او يمس بميزانيات المدارس الدينية؛ لان الهدف هو فقط سلب الدولة بأكبر قدر ممكن.
"محظور السماح لقانون يميز وفاسد بان يجاز في الكنيست واعفاء عشرات الاف المواطنين من حمل العبء"، شدد غالنت في تصريح لوسائل الاعلام القاه في اعقاب اقالته. اما نتنياهو ورفاقه في الائتلاف فلا بد انهم فقعوا ضحكا على سماع كلمة "محظور". فالاغلبية قضت بان كل شيء مباح.
نتنياهو لا يمتنع عن أي شيء؛ كما انه لا يراعي حقيقة ان الجيش الإسرائيلي بحاجة الى الاف المقاتلين الاضافيين وان خادمي الاحتياط يجثمون تحت العبء. فحفظ الائتلاف يسبق كل شيء وبقاء الحكومة أهم من بقاء الدولة. واذا كانت حاجة للتضحية بوزير الدفاع لاجل إجازة قوانين التملص – فهذا ما سيكون. واذا كان هذا غالنت – الذي يطلب تحديد اهداف الحرب، يزعج بـ "اليوم التالي" ومعني بصفقة تعيد المخطوفين – فمبارك أننا تخلصنا منه. واذا كان ممكنا استبدال شخص ذي عمود فقري بشخص عديم الفقرات كإسرائيل كاتس – فليكن.
غالنت هو جزء من المفهوم الذي أدى بإسرائيل الى الكارثة، الهجوم الفتاك على إسرائيل وقع في ورديته، واسمه مسجل أيضا على الطابع الوحشي للقتال في قطاع غزة، انتهاك قوانين الحرب، المس غير المتوازن بالمدنيين واستعداد الجيش لبقاء طويل وربما لاستيطان يهودي في القطاع. لكن ليست مصالحة الدولة او امنها يقفان امام ناظر نتنياهو في اقالة وزير الدفاع؛ هو فقط أزال عن الطريق عائقا سياسيا.
حتى بعد اقالة غالنت فان سلة الأهداف السياسية لنتنياهو مليئة بحماة الحمى (وعلى رأسهم المستشارة القانونية للحكومة) وكل من يعمل حين تكون مصلحة الدولة وليس مصلحة الحكومة امام ناظريه. ازالتهم ضرورية لاجل مواصلة الهروب من المسؤولية على ما اوقعه بإسرائيل لاجل الاسقاط على جهاز الامن الذنب والمسؤولية الحصرية عن 7 أكتوبر ومواصلة الدفع قدما بالانقلاب النظامي في الطريق الى إقامة حكم مطلق يهودي مفسد في أراضي إسرائيل، الضفة وغزة أيضا.
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