ترامب لن يحقق التطلعات الفلسطينية

بقلم: جاكي خوري



فوز دونالد في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يضع الفلسطينيين امام تحد مركّب، وربما حتى تحد غير مسبوق، فيما يتعلق بتداعيات ولايته على مصيرهم. حسب تجربة الماضي فإنه لا يوجد للفلسطينيين أي أوهام بأن تحقيق تطلعاتهم الوطنية توجد على رأس سلم اولويات الرئيس القديم – الجديد. ولكن خلافا لولايته السابقة فان الواقع الفلسطيني في المستقبل القريب يتوقع أن يكون اكثر صعوبة: لا يوجد ضغط للانسحاب من غزة أو مفاوضات حول تسوية أو حوار حول خطة تتحدى مشروع الاستيطان. ويدل على ذلك وابل التهنئة والامنيات والتغريدات المسرورة من قبل اليمين المتطرف – البيبي لعودة ترامب الى المكتب البيضوي. وحتى أن العقوبات التي فرضتها ادارة بايدن على جمعيات واشخاص من اليمين يمكن أن يتم محوها بمرة واحدة.

في هذه الاثناء من غير المعروف من سيتولى حقيبة الشرق الاوسط في الادارة الجديدة. في الساحة الفلسطينية ما يزالوا يتكيفون مع الواقع الذي فرض عليهم منذ 7 اكتوبر السنة الماضية، ويواجهون حقيقة أن غزة لم تعد قابلة للعيش فيها. فهي مسيطر عليها في معظمها من قبل الجيش الاسرائيلي، وهناك من يريدون تسريع مشروع الاستيطان ايضا هناك. السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية متعثرة وتمر بأزمة ثقة كبيرة لدى الجمهور الفلسطيني. اسرائيل من ناحيتها تدفع بالسلطة نحو الانهيار بقيادة سياسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لا يخفي نيته الدفع قدما بعملية ضم اجزاء واسعة من الضفة.

من ناحية الفلسطينيين ترامب في الواقع سيسعى الى انهاء النزاع، لكن ليس من خلال تطبيق تطلعات الفلسطينيين الوطنية، بل من خلال محوها. هذا بالضبط ما فعلوه في أميركا قبل مئات السنين، والآن الفلسطينيون سيجسدون دور الهنود الحمر. معاهد أبحاث فلسطينية طرحت حتى سيناريوهات متشددة أكثر، بحسبها مئات آلاف الفلسطينيين سيضطرون إلى مغادرة أماكنهم في أعقاب ضم أجزاء من الضفة. الاضرار الكبير بمؤسسات دولية، لا سيما الأونروا، سيؤدي الى تحطم قضية اللاجئين، والاتصالات للتطبيع مع دول عربية اخرى مثل السعودية ستعزل الفلسطينيين بالكامل. سيكون لبنان النازف وسورية المتعثرة في حالة عجز عن التأثير على مصير الفلسطينيين، حيث ستقف ايران المردوعة الى جانبهما. هذا الامر يتفق بالتحديد مع تعريف الشرق الاوسط الجديد، لكنه تعريف نتنياهو وترامب.

امام المتشائمين يقف بالذات الذين لا يسارعون الى تأبين ترامب. حتى في القطاع الذي سكانه تابعوا باهتمام النتائج فان الخسارة الكبيرة هي عقوبة تستحقها هاريس والحزب الديمقراطي بسبب سلوكهم في السنة الاخيرة تجاه القطاع والضفة الغربية ايضا. الجمهور يجد التشجيع في حقيقة أنه بعد كل ما مر على الفلسطينيين، منذ ولاية ترامب الاولى وحتى السنة الماضية، القضية الفلسطينية لم تتبخر. الشعب الفلسطيني يوجد هنا من اجل أن يبقى. لا توجد موجة نزوح والتشجيع على الهجرة لن يغير الواقع.

في الساحة السياسية الفلسطينية سيفحصون كيفية تصرف ترامب أمام نتنياهو، ومن هو الطاقم الذي سيتم تعيينه للمنطقة والى أي درجة سيكون قابلا للمناقشة من ناحيتهم. أمس سارع محمود عباس الى تهنئة ترامب على الفور وعبر عن الأمل في أن يتبنى طموح الفلسطينيين في تقرير المصير. حماس من ناحيتها تتوقع أن الرئيس الجديد سينفذ وعده وسينهي الحرب على الفور. ورغم التشاؤم من نتائج الانتخابات الاميركية فان عباس وقيادة حماس اختاروا مصطلحات غير عدوانية.

مع ذلك، في الساحة الفلسطينية يدركون أن جزءا من المسؤولية عن تشكيل المرحلة القادمة يتعلق بالقيادة وتعاملها مع الادارة الاميركية الجديدة ودول المنطقة. استمرار الانقسام بدون أي رؤية والصراعات الفارغة على السيطرة وتضارب المصالح في العالم العربي، كل ذلك سيجعل الفلسطينيين فريسة سهلة أمام عدوانية ترامب وحكومة المستوطنين لنتنياهو. يجب طرح خطة ورؤية تجمع القوى الديمقراطية في اسرائيل وفي العالم، أو الاستمرار في البكاء على انتخاب ترامب لأربع سنوات قادمة.