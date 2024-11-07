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المراهن

11/7/2024 2:44:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: آنا برسكي

ليس لدينا معلومات مثبتة إذا ما، وفي أي اطار، احتفل امس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة الكبرى لدونالد ترامب.
نقدر بحذر انه لم يكتفِ بصياغة بيان تهنئة "باسم رئيس وزراء إسرائيل وعقيلته". فبعد اشهر طويلة من انعدام اليقين لدى نتنياهو كل الأسباب ليحتفل ويعلن: "كنت محقا".
راهن نتنياهو على ترامب رهان حياته بما في ذلك في كل ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الداخلية، تشكيلة الحكومة ومستقبلها. لكن قبل كل شيء راهن نتنياهو على ترامب في ساحة الحرب، في كل ما يتعلق بسياسته وخططه لاحقا في الشمال، في الجنوب، في مسألة صفقة المخطوفين وفي خططه الطموحة للوصول الى الهدف المنشود – تسوية إقليمية تمنح إسرائيل السلام مع السعودية بعد أن توقفنا في 7 أكتوبر 2023 في إطار الحركة، في الطريقة الأكثر وحشية وفظاظة.
رهان نتنياهو على ترامب كلف غاليا لنتنياهو نفسه، بإدارة بايدن التي حاولت مع ذلك السير ضد التيار والدفع قدما بما سعى نتنياهو لتأخيره، واساسا – لدولة إسرائيل. الثمن كان استمرار الحرب حتى الحسم في الولايات المتحدة فيما كان المواطنون ينهضون في كل صباح مع الاسئلة إياها: "الى اين يقودنا؟ هل توجد له خطة؟ متى وكيف ستنتهي هذه الحرب؟".
اليوم توجد لنتنياهو كامل الشرعية للإعلان: "وبالفعل، كنت محقا". على مدى اشهر طويلة لم يوافق على أي تسوية عرضتها عليه الإدارة الاميركية بان من ناحيته اليوم التالي الحقيقي هو اليوم التالي للإدارة الديمقراطية – اليوم الذي يدخل فيه ترامب رسميا الى الغرفة البيضوية. وعندها، على حد نهج نتنياهو، كل المسائل الجوهرية للحرب ستخرج من الخزانة وتطرح على الطاولة.
رسميا هذا اليوم حل، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر). عمليا هذا سيحصل فقط بعد شهرين ونصف، في عشرين كانون الثاني 2025. حتى ذلك الحين يوجد لنتنياهو عمل كثير للقيام به. ثمة من يعتقدون بانه من المجدي له ان يخشى من الفترة الانتقالية والتي جلبت في الماضي مفاجآت غير لطيفة مثل "هدية الوداع" للرئيس أوباما الذي في الفترة الانتقالية في كانون الأول 2016 لم يستخدم الفيتو على القرار المناهض لإسرائيل في مجلس الأمن للأمم المتحدة. هذا يرافق نتنياهو حتى اليوم.
لكن الى جانب أنبياء الغضب، المقتنعين بان الرئيس المنصرف بايدن سيقوم بفعلة أوباما، هناك كثيرون، بما في ذلك في محيط نتنياهو، يرون في هذه الفترة أساسا فرصة. من ناحيتهم، على نتنياهو أن يستغل غضب بايدن على رجال حزبه ورغبة الرئيس المغادر لأن يخلف وراءه إرثا مبهرا والا يدخل كتب التاريخ كرئيس نحي عن التنافس من قبل رفاقه في الحزب وبعد ذلك حتى فشل في محاولة المساعدة لمن حلت محله في أن تنتصر.
لقد اعلن ترامب على مدى كل الحملة بان تطلعه هو لوقف الحروب، ومرغوب فيه في اقرب وقت ممكن. معقول التقدير بان المهمة التي سيحاول نتنياهو تنفيذها في الشهرين والنصف القريبة ستكون اقناع الرئيس الوافد لاستغلال المزاج والوضع الخاص للرئيس المنصرف بايدن لاجل المصلحة المشتركة: انهاء الحرب في الشرق الأوسط.
الرأي السائد في الدوائر القريبة من نتنياهو هو أن النصر الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون ضربة حقيقية لإيران، مع التشديد على برنامجها النووي. كي يحصل هذا، ينبغي للرئيس بايدن ان يقتنع بان اعطاء كتف لإسرائيل ضد ايران ستكون الخطوة المكملة لينهي بها حياته السياسية الطويلة.
الى جانب ذلك على الرئيس الوافد ترامب ان يقتنع بان من الأفضل له أن يبقي لبايدن العمل الصعب، ان يلعب دور الشرطي السيئ ويعنى بشؤون الحرب كي يتلقى هو، ترامب طاولة نظيفة في 20 كانون الثاني، ويتمكن على الفور من التركيز على صنع السلام. هذا هو المشروع الذي سيحاول نتنياهو على ما يبدو ان يرفعه في الفترة القريبة القادمة. رهانه نجح، السؤال هو هل سيكون مجديا لنا. واجب البرهان على المراهن.

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