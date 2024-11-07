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خطة لإصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2025-2024

11/7/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتمدت الحكومة ضمن تطوير الخطة التنفيذية لخريطة طريق التغطية الصحية الشاملة، خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2025.
وتهدف الخطة لشمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية الإلزامية تدريجيا، بدءا بالرعاية الصحية الأولية، حيث ستساهم الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة.
وأظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أن الحكومة طبقت الخطة التفصيلية ضمن مشروع حوسبة القطاع الصحي، التي ستتم حوسبتها خلال العام الحالي والمعتمدة في الربع الثاني على مستشفيين و 36 مركزاً صحياً و4 مراكز صحية متخصصة وتوسعتين.
وتطور الحكومة حالياً عدداً من الإستراتيجيات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، هي "الإستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027"، التي وصلت للمراحل النهائية لاعتماد النسخة النهائية وخطتها التنفيذية تمهيداً لإطلاقها، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة العلاجية في الأردن ومسودة الإستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى، ويجري العمل على إعداد إستراتيجية القطاع الصحي الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصحي بنحو شمولي، ما يعزز من قدرته على تقديم الخدمة الصحية المتميزة لسكان المملكة كافة.
وأوضح التقرير أن الحكومة أتمت إجراءات توقيع عقد استئجار قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز محاكاة متقدم تكنولوجيا لتحقيق التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي، فيما يجري العمل على طرح عطاء تنفيذ إنشاء المركز، بالإضافة إلى صياغة التشريعات اللازمة لتشغيله.
وفي إطار تحسين إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، أنشأت الحكومة المستودع الطبي الحديث في إقليم الوسط، وأتمت توريد الأجهزة والمعدات اللازمة مثل السيارات المبردة وغرف التبريد، وبدأت بالربط الإلكتروني ما بين المخزن الرئيسي وإدارة مستشفيات البشير كمرحلة أولى ليتم التوسع لربط كافة المستشفيات ومديريات الصحة لاحقا.
وأعادت الحكومة تأهيل المستودعات في إقليمي الشمال والجنوب ومستودعي مستشفيات البشير عبر تنفيذ عطاء الصيانة لمستودعات الشمال والجنوب وتجهيزه بالمعدات اللازمة حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 90 %، ومن المتوقع الانتهاء من مستودعي الشمال والجنوب في الشهر الحالي، ومستودعي البشير في الربع الأول من 2025، بهدف تحسين ظروف التخزين في المستودعات ورفع كفاءة مستوى العمليات بها.
وأطلقت الحكومة 54 خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لتراخيص العاملين في المهن الصحية ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي، فيما يجري العمل على التجهيز للحملة الوطنية التوعوية للإعلان عن النظام الإلكتروني للتطوير المهني المستمر.
وأظهر التقرير أيضا، وجود تأخر في تطوير نظام الفوترة نتيجة أمور فنية وتعاقدية، حيث سيتم العمل على تجربة النظام المطور على مركز صحي كمرحلة تجريبية وبناء على نتيجة ذلك سيتم تطبيقه على المنشآت الصحية.
وبين التقرير وجود تأخير بتجهيز البنية التحتية الرقمية للمستشفى الافتراضي نتيجة التأخر في إحالة العطاء، علما بأنه تم إنجاز 90 % من عطاء إعادة تأهيل الطابق الأرضي والأول في مستشفى السلط القديم لتجهيز البنية التحتية المدنية والكهروميكانيكية.-(بترا)

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