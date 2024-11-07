الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75% بما يتماشى مع التوقعات.
يأتي قرار "المركزي" الأميركي، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ صباح الأربعاء إنّ "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّما في عودته إلى هدف 2% (...) إلا أنه لا يزال مرتفعا".
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفّض في سبتمبر 2024، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%.
يقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وأدى
فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد
إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات
القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.479%.
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