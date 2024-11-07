الأميرة بسمة ترعى فعاليات لقاء الوفاء للحسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الشونة الجنوبية- رعت رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي في الشونة الجنوبية أمس، فعاليات برنامج اللقاء الوطني الإرشادي (لقاء الوفاء للحسين) طيب الله ثراه.
وجاء اللقاء الذي تنظمه مديرية الكشافة والمرشدات بوزارة التربية
والتعليم، بمشاركة 300 مرشدة وقائدة كشافة من مديريات التربية والتعليم في المملكة، إحياء للذكرى 89 لميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وفي إطار جهود الوزارة للارتقاء بالحركة الكشفية في الأردن وتعزيز مسيرتها، ودورها في رفد العملية التربوية والمساعدة في تحقيق أهدافها.
وقالت سموها في كلمة، إن ذكرى الوفاء للحسين طيب الله ثراه، عزيزة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل لنا جميعا معاني نبيلة وشعورا بالفخر والاعتزاز بمسيرة قائد نذر نفسه لتأسيس وبناء دولة المؤسسات والقانون وإرساء دعائمها، والسير بها إلى بر الأمان متجاوزا جميع الصعاب والتحديات.
وأضافت سموها خلال اللقاء الذي حضره محافظ البلقاء سلمان النجادا، وأمين عام جمعية الكشافة والمرشدات مازن الحمود، إن المشاعر الإنسانية التي يعكسها هذا اللقاء تنبثق من صفات الحسين طيب الله ثراه، وحبه للأردنيين وعطائهم، الذي تجسد في مقولته الخالدة "الإنسان أغلى ما نملك".
وبينت سموها أن ذكرى الوفاء للحسين تشكل محطة مهمة في مسيرة البناء والازدهار المستمرة، والتي ما يزال يشهدها أردننا الحبيب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المجالات.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، تتجدد في قلوب الأردنيين كل عام، يستذكرون فيها ملِكاً أحبوه، وقائدا حمل الأردن إلى بر الأمان والسلام برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة، مستنداً إلى ولاء شعبه وثقته والتفافه حوله.
واكد محافظة، أن هاجس جلالته الأول والأخير كان بناء أردن حديث وإرساء دعائم نهضته الشاملة في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية، فاستطاع برؤية حكيمة تجاوز كل المخاطر والتحديات، التي واجهته عبر عقود من الزمن والارتقاء بالأردن إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة والحنكة المشهودة والشجاعة النادرة التي تحلى بها الحسين بن طلال ستبقى نبراساً ينير دروب الأجيال الأردنية المتعاقبة.
وقال، إن ذكرى ميلاد الحسين طيب الله ثراه، ستبقى خالدةً في قلوب الأردنيين، وسيبقى حاضراً في الوجدان وفي العقول رمزًا راسخًا للبطولة والشموخ والشهامة، مؤكدا التفاف الأردنيين حول جلالة
الملك عبدالله الثاني، الملك المعزز ووارث النهضة الهاشمية، الذي يواصل بكل ثقة قيادة مسيرة البناء والنماء والنهضة في مملكتنا العزيزة.-(بترا)
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