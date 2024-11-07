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الأميرة بسمة ترعى فعاليات لقاء الوفاء للحسين

11/7/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشونة الجنوبية- رعت رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي في الشونة الجنوبية أمس، فعاليات برنامج اللقاء الوطني الإرشادي (لقاء الوفاء للحسين) طيب الله ثراه.
وجاء اللقاء الذي تنظمه مديرية الكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم، بمشاركة 300 مرشدة وقائدة كشافة من مديريات التربية والتعليم في المملكة، إحياء للذكرى 89 لميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وفي إطار جهود الوزارة للارتقاء بالحركة الكشفية في الأردن وتعزيز مسيرتها، ودورها في رفد العملية التربوية والمساعدة في تحقيق أهدافها.
وقالت سموها في كلمة، إن ذكرى الوفاء للحسين طيب الله ثراه، عزيزة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل لنا جميعا معاني نبيلة وشعورا بالفخر والاعتزاز بمسيرة قائد نذر نفسه لتأسيس وبناء دولة المؤسسات والقانون وإرساء دعائمها، والسير بها إلى بر الأمان متجاوزا جميع الصعاب والتحديات.
وأضافت سموها خلال اللقاء الذي حضره محافظ البلقاء سلمان النجادا، وأمين عام جمعية الكشافة والمرشدات مازن الحمود، إن المشاعر الإنسانية التي يعكسها هذا اللقاء تنبثق من صفات الحسين طيب الله ثراه، وحبه للأردنيين وعطائهم، الذي تجسد في مقولته الخالدة "الإنسان أغلى ما نملك".
وبينت سموها أن ذكرى الوفاء للحسين تشكل محطة مهمة في مسيرة البناء والازدهار المستمرة، والتي ما يزال يشهدها أردننا الحبيب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المجالات.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، تتجدد في قلوب الأردنيين كل عام، يستذكرون فيها ملِكاً أحبوه، وقائدا حمل الأردن إلى بر الأمان والسلام برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة، مستنداً إلى ولاء شعبه وثقته والتفافه حوله.
واكد محافظة، أن هاجس جلالته الأول والأخير كان بناء أردن حديث وإرساء دعائم نهضته الشاملة في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية، فاستطاع برؤية حكيمة تجاوز كل المخاطر والتحديات، التي واجهته عبر عقود من الزمن والارتقاء بالأردن إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة والحنكة المشهودة والشجاعة النادرة التي تحلى بها الحسين بن طلال ستبقى نبراساً ينير دروب الأجيال الأردنية المتعاقبة.
وقال، إن ذكرى ميلاد الحسين طيب الله ثراه، ستبقى خالدةً في قلوب الأردنيين، وسيبقى حاضراً في الوجدان وفي العقول رمزًا راسخًا للبطولة والشموخ والشهامة، مؤكدا التفاف الأردنيين حول جلالة
الملك عبدالله الثاني، الملك المعزز ووارث النهضة الهاشمية، الذي يواصل بكل ثقة قيادة مسيرة البناء والنماء والنهضة في مملكتنا العزيزة.-(بترا)

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