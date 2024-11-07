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غوشة: التقيد بـكود الهيدرولوجي في البنى التحتية يقي من حوادث الشتاء

11/7/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






على الرغم من أن دخول فصل الشتاء يثير الشعور الإيجابي لدى فئة كبيرة من المواطنين بعد أشهر من حرّ الصيف، إلا أن قدوم الأمطار والسيول تستلزم تحوّطا من الكثيرين بخاصة القاطنين في المناطق الريفية أو التي تتّسم بضعف بالبنية التحتية.
ومؤخرا، لقيت طفلة حتفها غرقا في سيل في محافظة البلقاء، ناهيك عن حوادث السير، وهو ما يعيد التساؤلات للأذهان حول سبل الوقاية من هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.عبدالله غوشة، إن حوادث عدة حدثت مباشرة مع أولى المنخفضات المطرية على الرغم من بساطتها.
وأضاف غوشة في تصريح لـ"الغد"، أنه من ضمن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، هناك موضوع الفيضانات حيث إنه جرّاء التغير المناخي عالميا، أصبح هناك العديد من المتغيرات التي أصبحت تنعكس بالضرورة على المدن والمناطق الحضرية.
وتابع "كل ذلك أدى لوجود العديد من الإشكاليات التي تؤثر على حياة المواطنين".
وبين أن من المهم في هذا المجال تقليل الإجراءات أو الجوانب السلبية من هذه الكوارث واتخاذ خطوات استباقية ضرورية للحفاظ على سلامة المجتمع وتوفير الحماية له عبر تحسين كفاءة أداء شبكات التصريف.
وشدد غوشة على أن هناك موضوع التكتيف العمراني وانحسار جزء كبير من المساحات الخضراء والأودية، وبالتالي فإن معدلات جريان المياه في الأودية أصبح جراء وجود كميات كبيرة من الخرسانة والأبنية والشوارع وعدم كفاءة شبكات التصريف أدى لزيادة معدلات الفيضانات.
ولفت إلى أن التحوّط الهندسي في الأردن، كان عبر قانون تنظيم المدن والقرى، مبينا أن هنالك مواد تمنع وجود المشاريع بمسارات الأودية والمناطق المعرّضة للسيول والفيضانات، إضافة لصدور كود جديد العام الماضي يسمى "كود الهيدرولوجي".
وأوضح غوشة أن هذا الكود جاء مستندًا إلى أنه عند تصميم المنشآت يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع تصريف مياه الأمطار وإدارة وتقييم مخاطر الفيضانات، للحد من تأثير السيول على المباني بحيث يمكّن ذلك من الكشف على المنشآة المعرّضة لخطر الفيضانات والواقعة في مجاري الأودية والسيول وحمايتها.
وشدّد رئيس هيئة المكاتب على ضرورة الصيانة الدورية للبنية التحتية سواء كانت للشوارع أو للعبارات أو لقنوات تصريف المياه.
وبين أن عدم الصيانة التي تكلف قيمتها أحيانا 10 % من كلفة أي إنشاء للبناء، يؤدي للتلف وبالتالي الحاجة لإعادة البناء من جديد.
وقال غوشة إن هنالك العديد من الطرق الحديثة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعمليات الوقاية من تقليل سريان المياه في الأودية والتي تؤدي لتقليل نسب الفيضانات، علما بأن موضوع البنية التحتية دوما هو الأساس لنجاح أي مدينة، سواء عبر نوعية الطرق أو نوعية تمديدات شبكات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك.
وأكد غوشة أنه من هنا تأتي أهمية المراقبة المستمرة للبنية التحتية سواء الطرق أو المجاري أو العبارات لزيادة العمر الافتراضي لها.

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