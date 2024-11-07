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الأردن وبريطانيا: برنامج لبناء قدرة المجتمعات المستضيفة للتكيف مع التداعيات المناخية

11/7/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– استجابة لمبادرة مترابطة المناخ واللاجئين التي كان أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الأطراف "كوب 27" عام 2022، تستعد بريطانيا والأردن لإطلاق برنامج "جاهز" لبناء قدرة المجتمعات المستضيفة للاجئين على التكيف مع التداعيات المُناخية.
وسيتم إطلاق برنامج جاهز (JAHIZ) في قمة المُناخ "كوب 29"، التي ستنطلق أعمالها يوم الاثنين القادم في أذربيجان، والذي يهدف لبناء قدرة تلك الفئات عبر الحد من مخاطر الكوارث وتبني الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تدمج أنظمة المعلومات المحلية للطقس والمناخ.
وكانت بريطانيا من بين الدول الأولى الداعمة مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، والتي حظيت بدعم أكثر من 60 دولة منذ اطلاقها.
وتهدف المبادرة لـ "لفت انتباه المجتمع الدولي لتأثيرات تغير المُناخ، إذ تدعو المنظمات الدولية وصناديق المناخ لإعطاء الأولوية للبلدان المضيفة للاجئين في المناطق الساخنة مُناخياً من حيث إنشاء، أو زيادة الدعم المالي والتقني المقدم لها، وبناء قدراتها".
وتسلط المبادرة الضوء على البلدان المضيفة للاجئين، والتي تعاني بشكل غير متناسب من آثار التغييرات المُناخية، إذ يؤدي هذا التأثير المركب لزيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة والبنية التحتية، ويؤثر سلبا على مرونة هذه البلدان وقدراتها على التكيف مع أزمة المُناخ
ويعتمد نموذج برنامج جاهز (JAHIZ)، الذي حصلت "الـغد" على نسخة منه، على توفير الأدلة عبر قيادة حلول قابلة للتطوير داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم قضية تعزيز تمويل المُناخ من أجل التكيف والمرونة.
وكل ذلك سيساهم بتعزيز الاستثمارات الإنسانية والإنمائية بشكل أوسع، وعبر التمويلات المُناخية، وآليات التمويل الأخرى.
وسعت بريطانيا لتصميم برنامج جديد يهدف لتحقيق فوائد متعددة، مع إعادة شكل وطريقة عمل البرامج الانسانية، والمُناخية، والتطوير.
وعبر مواقع تجريبية سيظهر تطبيق البرنامج كيف تمتلك المجتمعات المضيفة للاجئين القدرة على الصمود في مواجهة تأثير الظروف المناخية القاسية، بحد ما ورد في تفاصيل البرنامج.
ويسعى البرنامج لتبني إستراتيجيات للتوسع في نهج الحد من مخاطر الكوارث الشاملة القائمة على المجتمع، مع الحلول المعتمدة على الطبيعة، وصولاً إلى تعبئة التمويل الإضافي للمُناخ.
وحددت ستة مبادئ لهذا البرنامج من بينها مبدأ الملكية الوطنية والمحلية المشتركة، والذي جرى تصميمه بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، مع اتخاذ إجراءات تكفل الاستثمار والتنفيذ المشتركين.
ويؤثر اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مسارهم الخاص بالمنعة المناخية، عبر تعزيز المساءلة الاجتماعية، وتغيير الحواجز الاجتماعية، لدفع خطط المجتمع وإجراءاته نحو ممارسات تهدف إلى احداث تغيير مستدام.
ويستخدم "جاهز" الأدلة التي تثبت نجاح التدخلات المحلية ذات الصلة، والمناسبة للسياق المحلي، مع الموازنة بين الخبرة العملية والفنية والأولويات، في وقت سيجري فيه العمل على إجراء تحليل مستمر لمراحل التنفيذ، لإضافة المزيد من المعلومات المعرفية المتعلقة بالمرونة المناخية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
ويهدف البرنامج لبناء شراكات تعتمد على قدرة المؤسسات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إيجاد الحلول، وقيادة عملية التنفيذ، والاستفادة من المعرفة والخبرة المحلية، والوصول إلى تحقيق تأثيرات مستدامة.
ويعترف مشروع جاهز بالتقدم الكبير والنجاح المحقق في تنفيذ أنظمة المخاطر المناخية، والمنعة المناخية للمجتمعات، لذلك فإن عمله سيبنى على النهج القائم وتأطيره وبما يتناسب مع احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وسيعمل القائمون على المشروع على تصميم التدخلات لضمان تحقيق تأثيرات متعددة للاجئين والمجتمعات المضيفة.

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