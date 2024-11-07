أبو طير يكتب: الأردن في حسابات الرئيس

هناك جنوح في قراءة فوز الرئيس الاميركي، من حيث تأثيره على الاردن تحديدا، والمخاوف من فرض حل اجباري على الاردن بشأن القضية الفلسطينية، من خلال نسخة معدلة من القرن، نحو نسخة جديدة قائمة على الوضع العسكري الحالي واستخلاصاته.



هذا الجنوح طبيعي، لانه يعتمد فقط على قراءة رئاسة السابقة، فيما التحليل السياسي المحكم يجب ان يخضع لعوامل جديدة، وليس العوامل السابقة، فالرئيس اليوم يأتي في ظرف اخطر واسوأ من رئاسته السابقة، حيث الحرب الدموية في فلسطين، ولبنان، وملف ايران، واليمن، والعراق، وسورية، وحرب روسيا واوكرانيا، وتحديات الملف الصيني، والتحديات الاقتصادية في الولايات المتحدة، والانقسام الداخلي، بوجود اوروبا التي تنزع لليمين السياسي، وتتراجع اقتصاديا من المانيا الى بريطانيا وغيرهما، وسط مهددات مختلفة.

حتى نستبصر سياسة ترامب خلال الفترة المقبلة، لا يكفي المقارنة مع رئاسته السابقة فقط، والتي جاءت في ظل عوامل مختلفة، فهو يأتي اليوم في ظل عوامل اخطر واصعب، وهنا يمكن توقع سياساته تجاه الاردن حصرا، في سياق اقليمي ودولي، وليس من باب المطابقة الكاملة مع رئاسته السابقة، مع الادراك اليوم ان الرئيس يأتي اليوم وقد تلبسته رغبات ثأرية بخصوص وضعه داخل الولايات المتحدة، وما شهده من انقلابات في العلاقات الاقليمية والدولية، وهو خارج الحكم، اضافة الى حاجته لاثبات قدرته على الحسم واغلاق الملفات بما فيها كلامه عن انهاء الحرب، وهو تعبير قد يعني الحاجة لمزيد من التدمير العسكري لحسم المعارك، ووقفها، وليس البحث عن تسويات سياسية سلمية كما قد يظن البعض.

علينا ان نتفق على محدد سياسي جديد في هكذا تحليلات، بخصوص المنطقة تحديدا، حيث أننا اليوم امام مشروع اميركي-اسرائيلي لتأديب المنطقة وتطهيرها من الدول المارقة وفقا للتعبير الاميركي، ومن الجماعات المناوئة، وليس صحيحا اننا امام مشروع اسرائيلي تدعمه واشنطن عسكريا وماليا، والفرق بين الامرين كبير جدا، وهذا مشروع مستمر وسيكون موروثا من ادارة الى ادارة، وربما ترتفع درجته اكثر، بعد ان شرب الديموقراطيون في عهد بايدن من دم اهل المنطقة، بما يعني ان مرحلة ترامب ستميل الى ما هو اشد قسوة، واكثر سرعة.

هذا المحدد اي المشروع الاميركي الاسرائيلي المشترك نفذته ادارة بايدن في غزة عبر "صفقة قرن عسكرية" لتجهيز المنطقة نحو "صفقة قرن سياسية" ستنفذها ادارة الجمهوريين، التي تسيطر على مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين، بما يعني ان كل سردية صفقة القرن السابقة ستتعرض الى تغييرات تتلائم مع الواقع الجيوسياسي الجديد، بما يعني ان ترامب الذي اوقف سابقا دعم الاونروا ونقل سفارة اسرائيل الى القدس، وصرح خلال حملته بحاجة اسرائيل الى التوسع، سينتج نسخة معدلة من صفقة القرن، وستؤدي الى تصفية القضية الفسطينية كليا، في الضفة والقدس وغزة، وسوف تسمح بحدوث ارتدادات كبرى على الاردن ومصر، على صعيد الملف الفلسطيني، دون اي اهتمام بأي كلف تقع على دول جوار فلسطين، وهي كلف تمكن الاردن ومصر من التعامل معها سابقا، لكن التوقيت الحالي مختلف تماما، بما قد يولد سياسة جديدة من واشنطن نحو المنطقة، وعلى حساب دولها، في سياقات تعديل نسخة صفقة القرن الاولى، مع ادخال تقديرات الحرب الحالية والدول المستهدفة بالنتيجة.

الرئيس الجديد الذي انهى الاتفاق النووي الايراني، وصرح مطالبا بقصف المنشآت الايرانية النووية سيدخل موقعه تحت عنوان انهاء الحرب، لكن هذا الانهاء كما اشرت لا يعني السلام والتوافق، بل ربما الحسم العسكري السريع لانهاء المهددات، بما يعني ان كل المنطقة معرضة هذه المرة لاحد امرين امام الخضوع الكامل لضغوط واشنطن، وتنفيذ مخططاتها في ظل الواقع الحالي، واما الرفض بما سيؤدي الى سيناريوهات التقسيم والفك واعادة التركيب.

لا يمكن التخفيف من تأثيرات فوز الرئيس على الاردن، ابدا، لان السياق الاقليمي والدولي، اختلف واصبح اكثر ضعفا، في ظل ما تعتبره اسرائيل اليوم دعما اضافيا قادما لها على الطريق، وفي ظل رغبة الرئيس الجديد بأن يثبت ان الادارة السابقة اضاعت الوقت في حروب طويلة، وفي جدولة للمخططات والازمات.

نحتاج في الاردن الى قراءة للداخل الاردني بطريقة مختلفة، لتعزيز التماسك والتوافق، واستيعاب تغيرات الخطيرة، قدر الامكان، والاستعداد لكل السيناريوهات الطوعية أو الاجبارية.