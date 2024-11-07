60 أسرة عجلونية منتجة تشارك بمهرجان الزيتون

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

شاركت زهاء 60 أسرة منتجة في محافظة عجلون بمهرجان الزيتون العجلوني العاشر ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية والذي تنظمة عدة جهات في موقع التلفريك ويستمر 3 أيام.



وخلال رعايته حفل إطلاق المهرجان أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أهمية إيلاء الاراضي الزراعية التي تحتوي على تنوع زراعي الأهمية القصوى، خصوصا أن منطقة عجلون لها خصوصية بيئية سياحية وزراعية، وتعتبر رئة الأردن الطبيعية لتوفر الينابيع والأراضي المروية المزروعة بالاشجار المثمرة، خاصة الزيتون، فضلا عن وجود الأشجار الحرجية النادرة .



واشار إلى اهمية تسليط الضوء على الأراضي الزراعية في المحافظة التي تتواجد ما بين المواقع الاثرية والسياحية لتحفيز المزارعين للاهتمام بشجرة الزيتون المباركة التي تعتبر رافدا اقتصاديا مهما، وخصوصا وأن محافظة عجلون تعتبر من اكثر المناطق التي تعتني بهذه الشجرة .



وزاد المحافظ الهدايات أن شجرة الزيتون تمثل موسم الخير والبركة وان افتتاح مهرجان الزيتون ياتي لتسليط الضوء وتشجيع ابناء الوطن لزيارة المحافظات للتعرف على معالمها السياحية والأثرية ومنتوجاتها المحلية والحرفية، مثمنا جهود الجهات المنظمة للمهرجان وتعاون المناطق التنموية والثقافة لإقامة المهرجان الذي يساهم في تسويق المحافظة ومنتجاتها.

من جانبه، أكد منسق مهرجان الزيتون العجلوني منذر الزغول، أن هذا المهرجان يأتي للمساهمة بتسويق المنتجات العجلونية الطبيعية وتشجيع الأسر العجلونية المنتجة للعمل بهذا المجال وإستغلال ميزات المحافظة الفريدة من نوعها ، لافتا الى أن هذا المعارض والمهرجانات ساهمت الى حد كبير بتسليط الضوء على المنتجات العجلونية وتسويقها داخل وخارج الأردن .

وقدم الزغول شكره وتقديره لمحافظ عجلون نايف الهدايات على رعايته افتتاح فعاليات المهرجان وتقديمه كافة أشكال الدعم والمساندة للأسر العجلونية المنتجة ، كما قدم الزغول شكره وتقديره للمناطق التنموية على استضافتهم فعاليات المهرجان ودعمهم اللامحدود للأسر العجلونية المنتجة ، وقدم الزغول شكره أيضا لكافة الجهات الداعمة والمساندة للمهرجان والجهات الشريكة إضافة الى الأسر العجلونية المنتجة المشاركة في المهرجان .

وجال المحافظ والحضور بأقسام المهرجان المختلفة حيث استمع المحافظ الى أبرز القضايا والمعيقات التي تواجه الأسر المنتجة وخاصة في مجال تسويق منتجاتهم، وضرورة اشراكهم في المعارض المختلفة، وفتح أبواب قلعة عجلون من جديد أمام الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم ، حيث وعد المحافظ الهدايات بمتابعة هذه القضية مع وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة .

وزار المهرجان اليوم عدد كبير من المواطنين من داخل محافظة عجلون ومن المحافظات الأردنية ، كما زار المعرض عدد من الوفود المدرسية ووفد كبير من الهلال الأحمر الأردني فرع عجلون .

ويأتي المهرجان بتنظيم من دارة عجلون للتراث والثقافة، بالتعاون والتشارك مع المناطق التنموية الأردنية، ومديرية ثقافة عجلون، وإتحاد المزارعين الأردنيين فرع عجلون، ونقابة المهنسين الزراعيين فرع عجلون، وجمعية جبل عجلون الخيرية ووكالة عجلون الإخبارية.