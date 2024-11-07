60 أسرة عجلونية منتجة تشارك بمهرجان الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة
شاركت زهاء 60 أسرة منتجة في محافظة عجلون بمهرجان الزيتون العجلوني العاشر ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية والذي تنظمة عدة جهات في موقع التلفريك ويستمر 3 أيام.
وخلال رعايته حفل إطلاق المهرجان أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أهمية إيلاء الاراضي الزراعية التي تحتوي على تنوع زراعي الأهمية القصوى، خصوصا أن منطقة عجلون لها خصوصية بيئية سياحية وزراعية، وتعتبر رئة الأردن الطبيعية لتوفر الينابيع والأراضي المروية المزروعة بالاشجار المثمرة، خاصة الزيتون، فضلا عن وجود الأشجار الحرجية النادرة .
واشار إلى اهمية تسليط الضوء على الأراضي الزراعية في المحافظة التي تتواجد ما بين المواقع الاثرية والسياحية لتحفيز المزارعين للاهتمام بشجرة الزيتون المباركة التي تعتبر رافدا اقتصاديا مهما، وخصوصا وأن محافظة عجلون تعتبر من اكثر المناطق التي تعتني بهذه الشجرة .
وزاد المحافظ الهدايات أن شجرة الزيتون تمثل موسم الخير والبركة وان افتتاح مهرجان الزيتون ياتي لتسليط الضوء وتشجيع ابناء الوطن لزيارة المحافظات للتعرف على معالمها السياحية والأثرية ومنتوجاتها المحلية والحرفية، مثمنا جهود الجهات المنظمة للمهرجان وتعاون المناطق التنموية والثقافة لإقامة المهرجان الذي يساهم في تسويق المحافظة ومنتجاتها.
من جانبه، أكد منسق مهرجان الزيتون العجلوني منذر الزغول، أن هذا المهرجان يأتي للمساهمة بتسويق المنتجات العجلونية الطبيعية وتشجيع الأسر العجلونية المنتجة للعمل بهذا المجال وإستغلال ميزات المحافظة الفريدة من نوعها ، لافتا الى أن هذا المعارض والمهرجانات ساهمت الى حد كبير بتسليط الضوء على المنتجات العجلونية وتسويقها داخل وخارج الأردن .
وقدم الزغول شكره وتقديره لمحافظ عجلون نايف الهدايات على رعايته افتتاح فعاليات المهرجان وتقديمه كافة أشكال الدعم والمساندة للأسر العجلونية المنتجة ، كما قدم الزغول شكره وتقديره للمناطق التنموية على استضافتهم فعاليات المهرجان ودعمهم اللامحدود للأسر العجلونية المنتجة ، وقدم الزغول شكره أيضا لكافة الجهات الداعمة والمساندة للمهرجان والجهات الشريكة إضافة الى الأسر العجلونية المنتجة المشاركة في المهرجان .
وجال المحافظ والحضور بأقسام المهرجان المختلفة حيث استمع المحافظ الى أبرز القضايا والمعيقات التي تواجه الأسر المنتجة وخاصة في مجال تسويق منتجاتهم، وضرورة اشراكهم في المعارض المختلفة، وفتح أبواب قلعة عجلون من جديد أمام الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم ، حيث وعد المحافظ الهدايات بمتابعة هذه القضية مع وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة .
وزار المهرجان اليوم عدد كبير من المواطنين من داخل محافظة عجلون ومن المحافظات الأردنية ، كما زار المعرض عدد من الوفود المدرسية ووفد كبير من الهلال الأحمر الأردني فرع عجلون .
ويأتي المهرجان بتنظيم من دارة عجلون للتراث والثقافة، بالتعاون والتشارك مع المناطق التنموية الأردنية، ومديرية ثقافة عجلون، وإتحاد المزارعين الأردنيين فرع عجلون، ونقابة المهنسين الزراعيين فرع عجلون، وجمعية جبل عجلون الخيرية ووكالة عجلون الإخبارية.
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