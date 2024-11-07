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بلدية إربد الكبرى تطرح عطاء بقيمة 529 ألف دينار لتعبيد الطرق

11/7/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد- أحالت بلدية إربد الكبرى عطاءً لتعبيد الطرق بقيمة 529 ألف دينار بتمويل من مجلس المحافظة، وفقًا لما ذكرته مديرة العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد.
وأوضحت حداد، أن مدة تنفيذ العطاء ستكون 150 يومًا من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، مؤكدةً أن هذا المشروع يعكس مبدأ التشاركية بين البلدية ومجلس المحافظة، كما ستخصص البلدية مبلغًا إضافيًا من موازنتها لاستكمال بعض الأعمال.
وأوضحت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية المهندسة تهاني هزايمة، أن الطرق المستهدفة بالتعبيد تشمل أجزاءً من مناطق حوارة، وسال، ومرو، والمغير، والبارحة، والنزهة، والروضة، والنصر، والرابية، كما سيشمل المشروع إعادة تأهيل جزء من شارع عمان بدءًا من إشارة بردى لغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة.
وأشارت الهزايمة إلى أنه سيتم إغلاق جزء من شارع عمان بشكل كلي ابتداءً من ميدان عبد المهدي بني هاني لغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وثمنت الهزايمة تخصيص هذا المبلغ من موازنة مجلس المحافظة لصيانة وتطوير الطرق والشوارع ضمن حدود بلدية إربد الكبرى. -(بترا)

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