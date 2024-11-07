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الكرك.. أصحاب محال يحتكرون أماكن اصطفاف المركبات وسط نفور المتسوقين

11/7/2024 2:41:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- باتت ظاهرة اعتداء العديد من أصحاب المحال التجارية في مدينة الكرك وغيرها من مدن وبلدات المحافظة، خصوصا تلك التي تشكل مراكز الحركة التجارية بالمحافظة، تنفر المواطنين من التسوق في الشوارع الرئيسة، وكذلك الأمر بالنسبة لزوار للمدينة، بسبب احتكار بعض التجار للشارع والرصيف المحاذي لمحالهم بحجزهم بالكراسي أو السلاسل الحديدية أو غيرها من وسائل الاستخدام لمنع المواطنين من ركن مركباتهم أمام محالهم.
وكانت بلدية الكرك قد قررت نهاية العام الماضي منع الاصطفاف من قبل أصحاب المحال التجارية أمام محالهم لفترة طويلة أي طوال اليوم، أو فرض رسوم مالية رمزية على التوقف، معللة قرارها "بأن قرارها بخصوص رسوم المواقف في الشوارع الرئيسة، يأتي كجزء من الإجراءات التي تنفذها للتخلص من مشكلة التعديات على الأرصفة والشوارع ولمنع حجزها من قبل مركبات المواطنين وغيرهم من زوار المدينة لأوقات طويلة".
وأكدت وقتها، أن الزائر لمدينة الكرك من أبناء المحافظة أو من خارجها أو حتى السائح لا يجد أي مكان لركن مركبته، والبعض يضطر إلى البحث لأكثر من ساعة لحين أن يجد المكان للاصطفاف من أجل قضاء حاجته من السوق.
إلا أن البلدية، وبعد ضغوط شعبية ورسمية كبيرة، تراجعت وعادت عن قرار منع الاصطفاف أو التوقف إلا بأجر مالي يدفع لصندوق البلدية، حيث عادت الحال كما هي وأصبحت الأرصفة والشوارع المحاذية للمحال التجارية متاحة لأصحابها فقط ويمنع على الآخرين فيها الوقوف أو التوقف والاصطفاف.
ويؤكد مواطنون في الكرك أن تجارا في مختلف أنحاء المدينة وبعض المواقع التجارية في بلدات أخرى يغلقون الأرصفة وأجزاء من الشارع المحاذي لهم بسلاسل حديدية أو أسطوانات إسمنتية أو مقاعد أو عوائق مختلفة لمنع مرور المواطنين أو توقف المركبات، مشيرين إلى "أن هذه الأمور تحدث تحت نظر بلدية الكرك التي لا تقوم بواجبها في حماية الشوارع والأرصفة من الاعتداءات الدائمة من قبل بعض التجار".
وقال المواطن بلال عليان، إن العديد من أصحاب المحال التجارية، ناهيك عن قيامهم بعرض بضائعهم على الأرصفة والشوارع الرئيسة، خصوصا في وسط المدينة التجاري، فإنهم يقومون بحجز جزء من الشارع العام المحاذي للمحل، ويمنعون أي شخص من الاصطفاف والتوقف حتى لفترة قليلة للتسوق أو الحصول على ما يحتاجه.
وبيّن عليان، أن مدينة الكرك تعاني بالأصل من أزمة مرورية خانقة بسبب عدم وجود مواقف للمركبات، ما يضطر مئات المواطنين لتوقيف مركباتهم بشكل مخالف، وبالتالي تحرير مخالفات سير بحقهم، أو الخروج من المدينة بسبب الازدحام.
وأشار إلى أن المواطن الذي يرغب بالتسوق في الأسواق التجارية بمدينة الكرك أو إنهاء بعض المعاملات المختلفة لديه، خصوصا في منطقة العيادات الطبية والمستشفيات، لا يجد مكانا لتوقيف مركبته بسبب احتكار تجار المنطقة كاملة بوضع سلاسل حديدية أو كتل إسمنتية لمنع المركبات من الوقوف نهائيًا، مطالبا البلدية بوقف هذه الظاهرة وإنهاء الاعتداء الذي يمارسه العديد من التجار على الأرصفة وبعض أجزاء الشارع التي تقع مقابل محالهم.
وأكد المواطن سعيد الضمور، أن أغلبية المواطنين بالمحافظة يضطرون إلى التواجد بشكل دائم في مدينة الكرك، خصوصا لمراجعة الأطباء حيث القطاع الطبي الخاص، ومختلف المرافق الطبية، إلا أن السكان لا يجدون مكانا لتوقف مركباتهم بسبب احتكار التجار للشوارع والأرصفة فيها.
من جهته، قال هشام عبدالحميد، صاحب محل تجاري في الكرك، إن بعض التجار يمارسون فعلا مرفوضا، حيث يعتدون على الأرصفة والشوارع وهم بذلك يلحقون ضررا بالحركة التجارية في الكرك من حيث لا يدرون سوى مصالحهم الخاصة، مطالبا الجهات المعنية بالعمل وبأسرع وقت ممكن على وقف هذه الاعتداءات من قبل أصحاب البسطات والباعة المتجولين.
ولفت عبدالحميد إلى أن بعض التجار يغلقون الطريق العام ويشكلون منافسة للتجار الذين يلتزمون بالقانون ولا يعتدون على الأرصفة والشوارع.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن بلدية الكرك أنجزت قبل عامين بناء مجمع تجاري يحوي مواقف مركبات بكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وهو يسهم في إيجاد حلول لمشاكل توقف المركبات بالمدينة، لافتا إلى أن على التجار التوقف عن اصطفاف مركباتهم أمام محالهم وإيقافها بموقف الحافلات بالمجمع التجاري، لأنهم يتوقفون طوال النهار ويمنعون آخرين من الاصطفاف لفترة، خصوصا المتسوقين.
وشدد على أن البلدية تمنع احتكار التجار أو غيرهم للأرصفة والشوارع، وهي تقوم من خلال الكوادر العاملة بالبلدية في قسم مراقبة الأسواق بمخالفة كل من يقوم بإغلاق الشوارع أو الأرصفة أو استخدامها في غير ما وجدت من أجله من عرض للبضائع أو إيقاف المركبات عليها بشكل دائم دون مراعاة مصالح المواطنين الآخرين الذين يقطنون بمدينة الكرك أو يأتون للتسوق فيها، ناهيك عن حركة السياح الذين يقدّمون لزيارة المدينة.
وأشار المعايطة، إلى أن البلدية، والتزاما وحرصا منها على مصالح المواطنين والتجار، أجلت تنفيذ قرارها بمنع اصطفاف المركبات في الشوارع بشكل دائم طوال اليوم لحين التزام التجار بالاصطفاف في مواقف أخرى داخل المدينة بدلا من الاصطفاف بالشوارع الرئيسة، وإخلاء كافة الأرصفة والشوارع من بسطات البضائع نهائيا.
ولفت إلى أن أي سائح لا يستطيع التوقف داخل المدينة للتسوق والتجول بمدينة الكرك، في الوقت الذي يشكو التجار فيه من عدم جدوى الحركة السياحية في المدينة، وبعضهم في الأساس جزء من المشكلة والوضع القائم.

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