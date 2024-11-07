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جامعيون يجدون في مهني عجلون فرصة للانخراط في سوق العمل

11/7/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- بعد طول انتظارهم للوظيفة العامة من دون جدوى بات طلبة من مختلف المستويات التعليمية كالثانوية والدبلوم المتوسط، وحاملي الشهادات الجامعية، يجدون في برامج معهد مهني عجلون، فرصة للتدرب على مهنة يحتاجها سوق العمل، وقد توفر لهم فرصة وبصيص أمل للخروج من حالة التعطل.
وتطالب فاعليات مختلفة بضرورة تكثيف عقد البرامج التدريبية في المعهد، وزيادة أعداد المقبولين فيها، والانتقال في التدريب على بعض المهن إلى أماكن خارج مقر المعهد، خصوصا مع تزايد أعداد الراغبين من الشباب والفتيات باكتساب مهارات عملية لمهن مختلفة تؤهلهم لدخول سوق العمل وتلبية حاجاته، لا سيما في مهن جديدة يتزايد الطلب عليها.
ويقول الناشط علي المومني، إن النجاحات التي حققها معهد التدريب المهني في عجلون، عبر تدريب آلاف الشباب والفتيات على مهن متنوعة، والتحاق زهاء 90 % منهم بسوق العمل، يستدعي تكثيف وتنويع برامجه، واستحداث أخرى جديدة، والوصول إلى أطراف المحافظة والمناطق البعيدة عن المعهد عبر فتح فروع جديدة للمعهد، وتكثيف التدريب العملي والميداني.
ويؤكد الناشط محمود الزغول أن إتاحة فرصة التدريب للشباب والفتيات في القرى البعيدة عن المركز ستمكنهم من الاستفادة من خدمات المعهد التدريبية، خصوصًا في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، والتي أتاحت للكثيرين من الشباب الالتحاق بفرص عمل جيدة، لا سيما في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، مطالبًا باستحداث برامج جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة والمتطورة.
ودعا الزغول إلى إيجاد برامج تهدف إلى رفع القدرات للعاملين في القطاع السياحي، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية السياحية بالتعاون مع المعهد، خصوصًا أن 90 % من خريجي السياحة والفندقة وجدوا فرص عمل لهم داخل وخارج المحافظة وبأجور جيدة.
ويقول المواطن عزام فريحات، إن الشباب من بعض مناطق لواء كفرنجة الراغبين في الاستفادة من خدمات المعهد التدريبية الكائن في منطقة الجنيد، يضطرون إلى قطع مسافات تتراوح بين 20- 30 كم يوميًا، وهو الأمر الأكثر صعوبة على الفتيات تحديدًا مع قلة وسائل النقل العامة، ما يستدعي من المعهد عمل دورات متنقلة وميدانية للراغبين في تلك القرى النائية، وإيجاد مقرات دائمة لعقد الدورات التدريبية بالتشارك مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي، ما سيشجع الكثير من الشباب والفتيات المتعطلين عن العمل على الالتحاق بدورات تدريبية على مهن متعددة يقدمها المركز.
يذكر أن التخصصات الموجودة في المعهد تتمثل في تخصصات ميكانيك مركبات وكهرباء مركبات والحدادة واللحامات والكهرباء العامة ونجار أثاث والفندقة والحلاقة الرجالية والتجميل والخياطة والحرف التقليدية والحلويات والمعجنات ومدخل بيانات والتكييف والتبريد والألمنيوم وحاضنة أطفال وهايبرد سيارات.
وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار تفقد مؤخرا معهد تدريب مهني عجلون، وافتتح مشغلا لصيانة السيارات الهايبرد وحضانة للأطفال.
وأكد البكار أن تطوير معاهد التدريب المهني يأتي استجابة للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتطوير المنظومة التدريبية واستحداث برامج نوعية تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تسهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية والتشغيل، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التدريب المهني لزيادة أعداد الملتحقين بالبرامج وزيادة معاهد التميز خلال العام المقبل.
كما أكد أنه سيتم العمل على تمكين خريجي التدريب المهني على إدارة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتسويق المنتجات الزراعية، داعيًا إلى ضرورة استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من خريجي مؤسسة التدريب المهني لتقديم خدمات الصيانة والتحديث.
ويقول مدير معهد التدريب المهني في عجلون المهندس معتصم القضاة، إن المعهد يشهد إقبالا على التسجيل من قبل شباب وشابات المحافظة في التخصصات الموجودة والجديدة التي تم استحداثها لخدمة الشباب والشابات، والتي تفتح لهم فرص عمل في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المعهد ينفذ حملات ترويجية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والبلديات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الشبابية والأندية في كافة مدن وبلدات المحافظة وتجمعاتها السكانية.
وأكد القضاة، أن المركز عقد عدة دورات تدريبية ميدانية في المناطق النائية، بحيث استفاد منها العشرات، مقراً بحاجة تلك المناطق لفروع ومقرات دائمة للتدريب لبعد المسافة عن المعهد، مؤكدًا استعداد الإدارة لفتح هذه المراكز في حال تعاون المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية كالبلديات في هذا الخصوص، مبينًا أن المعهد يقدم التدريب والتأهيل في 16 تخصصًا يحتاجها سوق العمل.
ودعا القضاة شباب وشابات المحافظة إلى الالتحاق بتخصصات المعهد المختلفة، مؤكدًا أن المعهد يقدم بعض الامتيازات المادية والعينية للمتدربين، وأن جميع المدربين في المعهد من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية، كما أن مشاغل المعهد تشهد باستمرار تطورًا وتحديثًا مستمرًا.
وبين، أنه يوجد في المعهد 25 تخصصًا للإناث والذكور وهي ميكانيك المركبات، والحدادة، واللحامات، ونجار أثاث، والحلاقة الرجالية، والخياطة، والحلويات، والمعجنات، والتكييف والتبريد، وحاضنة أطفال، وكهرباء مركبات، والكهرباء العامة، والفندقة، والتجميل، والحرف التقليدية، ومدخل بيانات، والألمنيوم، وهايبرد سيارات، وتمديدات صحية، وطاقة شمسية، يحتاجها سوق العمل وتلقى إقبالًا من المتدربين عليها، لافتًا إلى أن هناك شراكات وتعاونًا ما بين المعهد وأصحاب العمل، لافتًا إلى أن أكثر من 75 % من خريجي المعهد حصلوا على فرص عمل في القطاع الخاص أو العام نظرًا لجودة ونوعية البرامج التي يدرب عليها المعهد.
وأشار المهندس القضاة إلى أن هناك مشاريع متخصصة بالتدريب في حقول زراعية مختلفة، بالإضافة إلى مشاريع التدريب السياحي والفندقي، لافتًا إلى توجه لفتح تخصص لصيانة الأجهزة الخلوية نظرًا لأهميته وحاجة سوق العمل لفنيين مهرة مدربين في هذا المجال.
يشار إلى أنه وخلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمعهد عام 2018، فقد تم بإيعاز من جلالته تحديث المشاغل وتجهيزها وتوفير الآليات اللازمة للمعهد، كما دعم مجلس المحافظة المعهد ماديًا بمبلغ يقدر بزهاء 450 ألف دينار خلال السنوات الماضية، بحيث استثمرت بإعادة تأهيل المبنى، واستحداث مشاغل جديدة باتت تساعد في تدريب الشباب على دخول سوق العمل.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن معهد التدريب المهني في عجلون يحظى بأولوية كبيرة لدى مجلس المحافظة، مشيرًا إلى أن وجود المعهد في محافظة عجلون يعتبر مكسبًا كبيرًا للمحافظة، خصوصًا أن المعهد يأخذ على عاتقه منذ تأسيسه في العام 2004 تدريب وتأهيل آلاف الشباب والشابات من أبناء وبنات المحافظة وإكسابهم الخبرة المناسبة في تخصصات عديدة يحتاجها سوق العمل.
وتعهد المومني بأن يبقى المجلس على أتم الاستعداد لمساعدة المركز في التوسع بخدماته التدريبية الميدانية والمتنقلة لتسهيل الوصول إليها للسكان في مختلف مناطق المحافظة.

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