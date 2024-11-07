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الماشية تسيطر على قروض صغار المزارعين و10 مناطق بلا قروض تنموية

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت الماشية على أغلب قروض الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل، خلال العام المالي، الصادرة من صندوق التنمية الزراعية، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 175 مليون ريال، متفوقة على قروض تمويل مزارعي القمح والقروض التنموية.
وتصدرت عسير في عدد القروض المقدمة بـ915 قرضا كلها مخصصة لتربية الماشية، ثم الرياض بواقع 724 قرضا ثم حائل بـ476 قرضا.
قروض تربية الماشية
تتضمن قروض تربية الماشية الأنشطة التي يتم خلالها تربية الماشية بأنواعها وبما لا يقل عن 50 رأسا، ولا يزيد عن 250 رأسا، وتعد من الأنشطة الزراعية التي تدعم السوق المحلي.
تقوم فكرة تمويل النشاط على التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض التنموية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في التكاليف التشغيلية لتربية الماشية للعملاء المتقدمين من صغار مربي الماشية (50 - 250 رأسا من الماشية) المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويقدم التمويل على شكل دفعتين يتم سدادهما على أقساط شهرية بمدة لا تتجاوز 4 سنوات مع فترة سماح سنة.
بلا قروض
خلت مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل وجازان وتبوك ونجران والحدود الشمالية والباحة من أي قروض تنموية، في حين تركزت هذه القروض البالغ عددها 6 قروض فقط في الرياض والقصيم والجوف بقيمة إجمالية بلغت 929 ألف ريال.
والقروض التنموية هي القروض التي تقدم تمويلا لمجالات زراعة المحاصيل بأنواعها ومزارع الفاكهة والمناحل وقوارب الصيد والسياحة الزراعية والبيوت المحمية وبرامج التنمية الريفية المستدامة، وقروض مناطق الدرع العربي، والقروض الرأسمالية للماشية. ولا تتجاوز فترة سدادها 10 سنوات وفترة سماح سنتين.
وتشمل القروض الخاصة بالعيادات البيطرية وتربية النحل وإنتاج البن والورد والفاكهة والصيدليات البيطرية والزراعة العضوية وعربات الخضار، وغيرها.
35 قرضا لزراعة القمح
بلغ عدد القروض المخصصة لمزارعي القمح نحو 35 قرضا بقيمة 5.6 ملايين ريال، وتصدرت حائل القروض بنحو 16 قرضا، تلتها الرياض بـ9 قروض ثم الخرج بـ3 قروض، في حين خلت 7 مناطق من أي قروض مخصصة لصغار المزارعين المتخصصين في زراعة القمح.
صندوق التنمية الزراعية
تأسس البنك الزراعي العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3 ذي الحجة 1382 للهجرة؛ ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة دون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها.
وفي 29 محرم 1430 للهجرة وافق مجلس الوزراء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/71) وتاريخ 1429/02/04 للهجرة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح النظام: يحل هذا النظام محل (نظام البنك الزراعي العربي السعودي)، ورأس مال الصندوق 20 مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة، ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
القروض المخصصة للماشية
المنطقة عدد القروض القيمة (بالريال السعودي)
الرياض 722 34.219.700
مكة المكرمة 114 5.278.000
القصيم 224 10.554.200
عسير 915 38.751.000
المنطقة الشرقية 46 2.241.600
المدينة المنورة 166 7.471.200
حائل 476 21.391.700
الجوف 63 3.056.000
جازان 293 11.665.200
تبوك 290 12.213.400
الخرج 255 11.756.800
نجران 34 1.627.800
الحدود الشمالية 122 5.904.400
الباحة 214 9.116.800
المجموع 3.934 175.247.800

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