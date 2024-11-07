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تطوير ساحات وميادين المساجد الـ5 الكبرى بالمدينة المنورة

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت هيئة تطوير المدينة المنورة ساحات مسجد القبلتين بعد الانتهاء من إنشائها، ضمن مركز القبلتين الحضاري، وفتحت الهيئة الساحات المرتبطة بالمسجد ضمن مشروع تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين، ورفعت الطاقة الاستيعابية لها.
ويأتي مشروع تطوير وتأهيل مسجد القبلتين ضمن 5 مشروعات أحاطت المساجد الكبرى في المدينة المنورة، حيث أنهت الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير مسجد قباء والساحات المحيطة به، وكذلك مسجد ميدان الشهداء، فيما يجري العمل الآن على مسجد القبلتين، ومسجد ميقات ذي الحليفة، ومسجد الخندق، حيث يتم العمل على تطوير المساحات المرتبطة بالمساجد، وإقامة مشروعات الأنسنة التي تخدم الزوار والمصلين والأهالي، وتسمح بالتنقل في تلك المواقع بيسر وسهولة، والوقوف على المواقع التاريخية والأحداث المرتبطة بالسيرة النبوية.
تحسين الخدمات
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمال مشروع مركز القبلتين الحضاري على مساحة 50.200 متر مربع، ويهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستيعاب أكثر من 13000 مصلٍ، بما يعزز التنمية العمرانية والاقتصادية، ويساعد على حماية النسيج والمواقع الحضرية وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية في هذا الموقع المرتبط بذاكرة التاريخ الإسلامي.
ويأتي المشروع ضمن المشروعات الحضارية التي تُجسد اهتمام حكومة المملكة بالمدينة المنورة من جميع المجالات، ويرسم ملامح من صور العناية والرعاية التي تقدمها الدولة في سبيل تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزوار بما يسهم في إثراء تجربتهم خلال زيارتهم المملكة.
مشروعات تطويرية
يُعد مشروع مركز القبلتين الحضاري أحد المشروعات التطويرية التي تشهدها مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة بهدف تعزيز البُعد التاريخي لها من خلال إضافة عناصر معمارية وثقافية ووسائل إرشادية تبرز قيمتها الحضارية إلى جانب استثمار المقومات الاجتماعية والاقتصادية لها، بما يدعم منظومة العمل التكاملي الذي تشهده المنطقة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله.
دراسات وإعادة تأهيل
أجرت هيئة تطوير منطقة المدينة دراسات للموقع، وعملت على إعادة تأهيل مرافق الميقات وتقسيمها على مرحلتين، تبدأ بالتطوير الشامل والتأهيل العاجل، وإعادة تأهيل جميع المرافق بما يضمن تقديم الخدمات التنظيميّة المتكاملة لضيوف الرحمن في الميقات.
كما تم تأهيل أرضيات المسجد والساحات الخارجية باستخدام الحجر الطبيعي من بيئة المدينة المنورة، والإنارة الداخلية والخارجية للمسجد والمرافق المحيطة به، وتنفيذ العزل المائي للحماية من الأمطار، إلى جانب تحديث أنظمة التكييف وتحسين كفاءتها التشغيلية، وكذلك زيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة الخدمات العامة والمساندة المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين جودتها، بما في ذلك تأهيل مواقف الساحات الغربية لاستيعاب أكثر من 400 حافلة إضافية، فضلًا عن تهيئة مسارات الحافلات لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالميقات.
برامج أنسنة
يحيط مسجد قباء برامج أنسنة المدن التي تشرف عليها أمانة منطقة المدينة المنورة، ليضيف جذبا سياحيا وتاريخيا للأهالي والزوار، ويرفع مستوى البنية التحتية ويطور الواجهات ويعزز الهوية العمرانية، ويستثمر مقومات الجذب السياحي إضافة إلى إبراز المعالم التاريخية للزوار.
تربط جادة قباء جنوب المسجد النبوي بمسجد قباء أحد مشروعات الأنسنة، ويمتد قرابة 3 كيلومترات، ويشهد تنقلا يوميا للمصلين بين المسجد النبوي ومسجد قباء، تأسيا بسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وربط المساجد التاريخية والمصليات الممتدة على الطريق مع أنسنة المدن التي شهدتها الجادة صار التنقل بين تلك المواقع سلسا ومتاحا للجميع. ويربط الطريق عددا من المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، حيث يبدأ من ساحات المسجد النبوي، ويمر الطريق بمسجد الغمامة ومساجد أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، ويمر بمسجد الجمعة إلى أن يصل إلى مسجد قباء.
أهداف بالجملة
تهدف فكرة مشروع تطوير قباء إلى تطوير وتحسين المواقع الحيوية في المدينة المنورة وإيجاد وجهات سياحية جاذبة وخلق مواقع صديقة للإنسان والبيئة، حيث حولت هذه الرؤية التي رسم ملامحها أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة لطريق قباء، لتكون المنطقة بيئة جذب سياحية وترفيهية حاضنة للتاريخ والفن والثقافة والإبداع.
في حين يتمثل تطوير منطقة الخندق المرتبطة بالسيرة النبوية بإبراز ملامح المنطقة المرتبطة بذاكرة المسلمين.
ووفق التصاميم الهندسية للموقع يهدف المشروع إلى إعادة إحياء المنطقة التاريخية التي تتميز بطابعها التاريخي والجغرافي للوصول إلى عدة أهداف تشمل دعم توجهات المنطقة في خلق تجربة ثقافية مميزة تدعم خطة هيئة تطوير المنطقة وشركاءها، والتي تستهدف إثراء تجربة الزوار والسكان من خلال تهيئة البيئة الثقافية الجاذبة التي تستعرض الإرث التاريخي في المدينة المنورة.
ميدان سيد الشهداء
في إطار الاهتمام والعناية بالمعالم التاريخية في المدينة المنورة، تم تطوير ميدان سيد الشهداء لما يمثله الموقع من أهمية لارتباطه بالسيرة النبوية.
وشملت الأعمال التطويرية تنفيذ مسجد سيد الشهداء، وتنظيم المباسط العشوائية، وتحديد نموذج موحد لها، وتطوير مجرى وادي قناة للجزء المار بالميدان، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة وتظليل الممرات، ووضع لوحات إرشادية بالميدان، وتنظيم مواقف السيارات، إضافة إلى تطوير الساحة.
مواقع التطوير
ـ ساحات مسجد القبلتين
ـ مسجد قباء والساحات المحيطة به
ـ مسجد ميدان سيد الشهداء
ـ مسجد ميقات ذي الحليفة
ـ مسجد الخندق

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