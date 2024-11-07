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الوجبات الصحية تستهدف مشتركي الأندية

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ازدياد الاهتمام بالصحة، وارتفاع أعداد المشاركين في الأندية الصحية، باتت الوجبات الصحية التي تراعي كمية السعرات وتمد الأجسام بالطاقة دون أن تسبب السمنة، هدفًا مهما للغاية لهؤلاء المشاركين، ولذا انتشرت المحلات والمتاجر الإلكترونية التي تبيع هذه الوجبات محددة الجرامات، وذلك في ((بوكسات)) مخصصة ومغلفة، وذلك بعد تحضيرها بطرق صحية متنوعة تختلف حسب من ينتجها، لكنها تباع جميعها بأسعار مرتفعة، يراها كثيرون مبالغًا فيها.
الاهتمام بالتغذية
شددت أستاذ التغذية والعلوم النفسية المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة دعاء صالح الطويرقي على أن اهتمامات الأفراد بالتغذية السليمة وأهمية تناول الوجبات الصحية ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ظهور عدد من الحسابات الشخصية والمشاريع الصغيرة والتطبيقات الغذائية التي تروج لمنتجات من هذا النوع.
وقالت ((أسهمت رؤية المملكة 2030، بإستراتيجياتها الشاملة الهادفة إلى تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، في دعم الأسر والمشاريع متناهية الصغر من خلال تقديم تسهيلات مالية مثل القروض، وتصاريح العمل الحر، حيث سهم الدعم الحكومي في تسهيل بدء الأفراد مشاريعهم الخاصة في مجال التغذية، مما عزز من انتشار الخيارات الصحية المتاحة)).
وأضافت ((تقدم هذه المنصات مجموعة متنوعة من الوجبات الصحية المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين، كما تسهم في نشر الوعي حول أهمية التغذية السليمة. إضافة إلى توفر التطبيقات المتخصصة بخدمات توصيل هذه الوجبات الصحية، مما يجعلها أكثر سهولة وراحة، خاصة للأشخاص ذوي الجداول الزمنية المزدحمة)).
ونوه إلى أن ((جودة المعلومات الغذائية التي تستند إليها هذه الحسابات تختلف من حساب إلى آخر، حيث تعتمد بعض المشاريع على دراسات علمية أو إرشادات مختصين في التغذية عند تصميم الوجبات، فيما يفتقر بعضها الآخر إلى الدقة والمصداقية. لذا، يصبح من الضروري على المستهلكين التحقق من مصادر المعلومات ومدى موثوقيتها وملاءمتها لاحتياجاتهم الصحية والتغذوية)).
تحديات ارتفاع الأسعار
أكدت الطويرقي أن ((كثيرا من المشاريع الصغيرة تواجه تحديات عدة متعلقة بارتفاع الأسعار، نتيجة لعدة عوامل، منها تكلفة الإنتاج والاعتماد على قطاع التجزئة لشراء المكونات الغذائية، ويسهم ارتفاع الطلب على الخيارات الصحية وقلة توفر الوجبات الصحية الطازجة في زيادة هذه الأسعار)).
وتابعت ((كما أنه يتعين على هذه المشروعات مواكبة التطورات في صناعة الأغذية وتلبية ذائقة المستهلك الرفيعة، مما يستلزم استخدام عبوات تغليف بتصاميم وخامات مميزة، غالبًا ما تكون مرتفعة التكلفة، وهذه العناصر مجتمعة تجعل من الضروري على المشروعات الصغيرة تحقيق توازن الجودة، أي التوازن بين التكلفة وتوقعات المستهلك)).
تأثر المذاق
أوضحت الطويرقي أن ((الأسواق تشهد في الوقت الحاضر انتشار وجبات مسبقة التحضير في السوبرماركت، والتي غالبًا ما تكون مجمدة أو مبردة، وعلى الرغم من سهولة الحصول عليها إلا أن مذاقها وجودتها قد تتأثر بسبب تقنيات الحفظ، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنةً بالوجبات الصحية المصنوعة من مكونات طازجة والتي تقدمها المشروعات الصغيرة)).
آليات للتحسين
عددت الطويرقي عددًا من الآليات لجعل الوجبات الصحية في متناول الجميع، ومنها تعزيز الشراكات مع المزارع المحلية، مما يساعد في تقليل التكاليف وزيادة توافر المكونات الطازجة، وتقديم خيارات مرنة، مثل خطط اشتراك أو خيارات اقتصادية، والتثقيف الغذائي عبر ورش عمل وفعاليات لزيادة الوعي بأهمية التغذية الصحية، وتنويع المنتجات لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المستهلكين.
دقة المعلومات
أضافت الطويرقي أن ((الانتشار المتزايد لاعتماد الأشخاص على التغذية السليمة عنصرًا إيجابيًا، إلا أنه يتوجب التأكد من دقة المعلومات المتاحة والالتزام بالاشتراطات الصحية للحصول على وجبات صحية وآمنة، فتحسين هذه الجوانب يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي والغذاء الصحي في المجتمع)).
ميزانية شهرية
يوضح مازن محمد، وهو أحد المشتركين بالأندية الصحية، ومهتم بهذه الوجبات الصحية أن الالتزام بها يتطلب تخصيص ميزاينة لها، وقال ((أنفقت تقريبًا قرابة الـ600 ريال شهرًيا على هذه الوجبات التي أتناولها بشكل يومي، وبمعدل وجبتي الغداء والعشاء عدا يوم الجمعة)).
وأضاف ((تتكون الوجبة من طبق مكون من صنفين لمواد كربوهيدرات وبروتين، وبجرامات محددة إما 150 أو 200 جرام للصنف الواحد، وهي تعطي نتائج جيدة إذا ما تم الالتزام بالبرنامج، إلا أن الأمر متعب جدًا وبحاجة إلى انتظام كلي في النوم والعمل وممارسة الرياضة كون هذه الأمور من العوامل المؤثرة في بناء الجسم وخسارة الوزن)).
وتابع ((مع ذلك تظل أسعار هذه الوجبات مرتفعة، ولو أنه يمكن تحضيرها في المنزل، وحينئذ لن تكلف ما تكلفه الوجبات الجاهزة والتي باتت مجال تجارة في الآونة الأخيرة))، وحذر من أن ((بعض المنتجات لا نعلم عن مصدرها الأساسي، وهل هي منتج مجمد أم مبرد أم طازج)).
مبيعات في الأندية
من جهته، يؤكد ياسر حمدان، وهو أحد المشتركين في الأندية الرياضية الخاصة أن ((هناك وجبات ومشروبات وسناكات متواجدة في موقع مخصص بالنادي، ولكن الأسعار المرتفعة لا تمكن البعض من الشراء منه، خصوصًا أن الأسعار فيه تكون مرتفعة أكثر عنها في المحلات الأخرى، لذا دائمًا، ما اعتمد على تناول ما أريد ولكن بكميات قليلة مع ممارسة الرياضة، وهذا الأمر له مردود إيجابي دون الدخول في هذه الوجبات التي لا أعلم كيف طريقة تحضيرها وتخزينها)).
كيف تكون الوجبات أكثر صحية
1- بتعزيز الشراكات مع المزارع المحلية.
2- بتقديم خيارات مرنة مثل خطط اشتراك أو خيارات اقتصادية.
3- بالتثقيف الغذائي حول أهمية التغذية الصحية.
4- بتنويع المنتجات لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المستهلكين.

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