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13 مليار ريال حجم سوق تقنيات التحكم بالمباني بالمملكة في 2029

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش معرض البناء السعودي 2024 -في أحد محاوره- أهمية الأتمتة في قطاع الإنشاءات؛ حيث تعتبر الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية رافدًا تقنيًّا مهمًّا يساعد في رفع وتيرة الإنتاج القياسي، وكذلك تقليل الهدر في الموارد، ورفع الكفاءة والجودة، ويساهم في اختزال مدة تنفيذ المشاريع، وتوفير الوقت في عمل المخططات الهندسية والتنفيذية.
وأوضح المدير الإقليمي لإحدى شركات تكنولوجيا تصنيع أنظمة الأتمتة والتحكم بدر حسين الخليفة، أن "الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية تساهم في تعزيز القيمة والمحافظة على الاستدامة؛ فمثلًا أتمتة الحسابات الهندسية تقلل من الهدر في المواد وتعطي حساب كميات دقيقًا جدًّا ومحاكاة للتحديات بكلفة أقل من بناء نموذج فعلي وتعريضه للضغوطات واستخلاص النتائج أسرع.
وأضاف "الخليفة" أن استخدام الذكاء الصناعي والتعدين الرقمي كأحد أشكال الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية؛ ساهم في خفض التكاليف المصاحبة للأعمال الهندسية التي تتطلب كادرًا بشريًّا كبيرًا مثل عمليات الحفر الاستكشافي، والتي خفضت بنسبة 10- 12% باستخدام المعلومات المبدئية من جيولوجيا الأرض والمساحات السطحية، وبناء نماذج رقمية لها، وأتمتة خطوات التنفيذ المتسلسلة.
وتابع أن الاستثمار في تقنيات الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية المتطورة مثل التوأم الرقمي؛ يُعَد استثمارًّا مهمًّا وواعدًا؛ حيث تشير التقارير والدراسات الاقتصادية إلى أن حجم سوق تقنيات التحكم بالمباني والتحكم الصناعي في المملكة يُقَدر بـ7.5 مليار ريال (2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.125 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) بنمو يُقَدر بـ9.10% بحلول 2029. كما أنه يعزز من قيمة الابتكار وتطوير المباني.
ولفت "الخليفة" إلى أن من أبرز التوصيات التي تساهم في تحقيق نتائج ناجحة: ضرورة حوكمة المعلومات، وتنظيم الدور الرقابي من قِبَل الهيئات المنظمة، لضمان جودة البيانات المستخدمة في بناء النماذج الرقمية والتحليل الفني السليم للمعطيات.
وأكد أن تشجيع الشركات التقنية الناشئة على لعب دور ريادي في تقديم الحلول والمشاركة في الدراسات والمشاريع؛ سيسهم في تعزيز الناتج المحلي للمملكة وتطوير قطاع الابتكار التكنولوجي.
ويهدف معرض البناء السعودي 2024، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 600 عارض من 31 دولة، إلى فتح آفاق جديدة نحو بيئة عمرانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.
ويستعرض أحدثَ الابتكارات والتقنيات في مجالات متنوعة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية، وتكنولوجيا الحجر، والألمنيوم، والأبواب، والواجهات، والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.

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