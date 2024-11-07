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فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اليوم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة (المعروفة باسم مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ويشار إليها بـ "الشركة" أو "المجموعة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تمتلك إمكانيات أكاديمية متكاملة والمدرجة في مؤشر السوق السعودية للأسهم (TASI) (رمز تداول: 4017، ورمز دولي SA562GSHUOH7)، عن نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 2.0 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بنمو قوي بلغ 23.1% على أساس

وسجل صافي الربح نمواً قوياً بلغ 49.4% على أساس سنوي ليصل إلى 195.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بصافي الربح المعدل1 خلال نفس الفترة من 2023 والبالغ 130.7 مليون ريال، تزامناً مع نمو هامش صافي الربح بما يقارب 170 نقطة أساس ليبلغ 9.5% مقارنة بهامش معدل1 بلغ 7.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا النمو بصورة أساسية إلى النمو المتواصل في عدد المرضى الذين تم استقبالهم خلال تلك الفترة، وزيادة عدد الجراحات وعمليات المجراة، إلى جانب ارتفاع متوسط الإيرادات الضمنية لكل مريض نتيجة تحسين مزيج الأعمال، والمساهمة طوال فترة الأشهر التسعة كاملة من عقد تشغيل وإدارة مستشفى نيوم. كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم استقبالهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 (شاملاً عدد المرضى الداخليين وزيارات العيادات الخارجية) حوالي 1.3 مليون مريض بحلول 30 سبتمبر 2024 (غير شامل زيارات المتابعة المجانية)، بنمو قوي بلغ 12.9% على أساس سنوي، وذلك على خلفية الاستمرار في تكثيف العمليات التشغيلية في مستشفى الرياض وزيادة وتيرة التشغيل في العيادات الخارجية التابعة للمجموعة.
وتعليقاً على أداء المجموعة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة "واصلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تحقيق نتائج مالية قوية، حيث سجلت زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 23.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار ريال، بما يعكس النمو المتواصل في عدد المرضى الذين تم استقبالهم خلال تلك الفترة، ونمو القيمة المولدة من مزيج الأعمال، ونمو المساهمة من عقود التشغيل والإدارة. كما قدم مستشفى الرياض إسهاماً كبيراً في مسيرة النمو، حيث بلغت نسبة الاستخدام 71.3% في ضوء تكثيف العمليات التشغيلية باتجاه الطاقة التشغيلية الكاملة، وهو ما ساعد على تحسين كفاءة التكلفة وهامشها من جوانب متعددة. ويعكس نمو الإقبال على مستشفياتنا ومراكزنا التابعة ازدياد عدد المرضى الذين يفضلون مجموعة فقيه بسبب مستويات الرعاية الصحية الفائقة وكفاءة الخدمات السريرية لديها."
“وفي إطار استراتيجيتنا لما بعد الطرح العام الأولي، حافظنا على هيكل رأسمالي قوي، حيث تم تسوية 1.2 مليار ريال من التزامات الدين. وقد تمكنت المجموعة بفضل ذلك – إلى جانب قدرتها الكبيرة على تحقيق التدفقات النقدية – من تعزيز مركزنا المالي بما يمكننا من مواصلة اتجاه النمو من خلال الاستثمارات المستهدفة في إطار التوسع. ومن الجدير بالذكر أن منشأتنا في المدينة المنورة تسير وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم بنظام التسليم على المفتاح بحلول نهاية العام، وذلك مع اقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمعدات وتعيين الكوادر المتخصصة – ليمثل المستشفى محطة فارقة في مسيرتنا لتوسيع نطاق توفر خدمات الرعاية الصحية في أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فقد خصصنا 218 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي للنفقات الرأسمالية من خلال عقود البناء ووقعنا اتفاقيات إطارية تمهد الطريق لمزيد من التوسع بما يتماشى مع مستهدفاتنا من النمو طويل الأجل التي تشمل مضاعفة طاقتنا السريرية والمنشآت التعليمية التابعة لنا بحلول عام 2028."
وتمكنت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 من تعزيز منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية، حيث حققت نمواً كبيراً على مستوى جميع القطاعات. ففي قطاع الرعاية الصحية والخدمات ذات العلاقة تمكنت فقيه للرعاية الصحية المنزلية من زيادة نطاق تواجدها ليشمل 6 مدن رئيسية بعد دخولها إلى مدينتين مؤخراً حيث من المقرر أن تبدأ العمل فيهما قبل نهاية العام الجاري. كما حقق قطاع خدمات الطوارئ الطبية (طارئ) نمواً كبيراً، حيث وصل أسطوله من سيارات الإسعاف إلى 83 سيارة، بما يعزز من نموذج المركز والأطراف (Hub-and-Spoke) الذي تتبناه المجموعة ويدعم قدرته على خدمة الاحتياجات الوطنية. من ناحية أخرى، واصل مشروع بصريات فقيه تعزيز انتشاره ليشمل 16 فرعاً حالياً بالإضافة إلى 3 فروع من المقرر افتتاحها بحلول نهاية العام، وهو ما يعزز مكانة المجموعة باعتبارها مقدماً لخدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. أما على صعيد قطاع التعليم، فقد استقبلت كلية فقيه الطبية 352 طالباً جديداً عبر في مختلف برامجها الدراسية في سبتمبر 2024، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى 1736 طالباً.
وأخيراً، واصلت المجموعة الفوز بالعديد من الاعتمادات خلال الربع الثالث من العام، بما في ذلك حصول مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض على اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض من مركز اعتماد الممرضين الأمريكيين (ANCC). كما حصل مستشفى الرياض على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب اعتماد لبرنامج البورد في تخصص النساء والولادة. وحصلت مجموعة فقيه الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، (وهو اعتماد مرموق يُمنح لمنشآت الرعاية الصحية التي تستوفي معايير الجودة والسلامة المعترف بها دولياً).
واختتم الدكتور مازن سليمان فقيه بقوله : "على الصعيد المستقبلي، نشعر بالثقة في إمكانيات النمو التي تمتلكها المجموعة، يدعهما في ذلك ارتفاع نسب التشغيل والاستخدام، خاصة في مستشفى الرياض، في ضوء توسيع قدرته الاستيعابية ونطاق الخدمات المقدمة، بالتوازي مع مواصلة التعزيزات التشغيلية في مستشفى جدة. كما تستند نظرتنا المتفائلة لمستقبل مجموعة فقيه للرعاية الصحية إلى تركيزنا المتنامي على تقديم خدمات الرعاية الصحية المعقدة، والتنفيذ الجاري لاستراتيجية أعمال التشغيل والإدارة وإمكانية التوسع فيها مستقبلاً، بالإضافة إلى توفر الظروف الداعمة والمواتية على صعيد الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية."
يمكنكم الاطلاع على وتحميل التقرير الكامل لنتائج أعمال مجموعة فقيه للرعاية الصحية وتحليل الإدارة لأداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 من الرابط:
fakeeh

MENAFN07112024000089011017ID1108862829

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