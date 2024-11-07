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بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها

11/7/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في أجواء من الألفة والفرح، اجتمع اليمنيون المقيمون في المملكة في حديقة السويدي بالرياض، ضمن فعاليات أيام اليمن التي تأتي في إطار مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار "انسجام عالمي"، مشكلين جسراً للتواصل الثقافي أتاح لليمنيين فرصة ثمينة للتعبير عن إرثهم العريق في مكان بعيد عن ويلات الحرب التي لا تزال تعصف بوطنهم.
واستطاع الزائرون استعادة جزء من روح اليمن وأصالته من قلب العاصمة الرياض، حيث تزينت الحديقة بألوان التراث اليمني، من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية إلى الرقصات الشعبية التي تروي تاريخًا طويلاً من الفنون الغنية، ولم تكن الفعاليات فقط لليمنيين، بل شارك بها مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات، جاؤوا ليستمتعوا بعبق الضيافة اليمنية وتفاصيل ثقافة تنبض بالحياة.
وفي أصداء هذه الفعاليات، عبر العديد من الزوار اليمنيين عن مشاعرهم الجياشة تجاه أجواء الفرح والحنين التي ملأت المكان، حيث قالت أم سامر، يمنية مقيمة في الرياض منذ 15 سنة: "هذه الفعالية أعادت لنا ذكريات كثيرة من الوطن، وكم هو جميل أن نرى أبناءنا هنا يعرفون تفاصيل ثقافتهم ويعيشونها عن قرب، وسط أجواء تعكس كرم الضيافة السعودية وتقديرها لثقافاتنا".
كما أضاف محمد عبدالحكيم، أحد الزوار الذين حرصوا على حضور كافة فعاليات أيام اليمن: "بعد سنوات من الغربة والحنين لليمن، أجد هنا مساحة للتعبير عن حبي لبلدي، ولأشارك أبنائي قصصاً وموسيقى تذكرنا بوطننا، وكوني محاطًا بهذه الأجواء في قلب الرياض يشعرني بفخر كبير، وفرصة للتعريف بتراثنا أمام الزوار من مختلف الجنسيات".
كما عبر أمين صابر، الذي حضر إلى الحديقة مع عائلته وأطفاله "لطالما أردت أن يعرف أطفالي عن اليمن من خلال التجربة، وليس فقط الحكايات، أجد أن هذا الحدث ساعدني في نقل جزء من هويتنا لهم، وأشعر بالفخر لرؤية الترحيب الكبير من قبل السعوديين والمقيمين، وكيف احتضنوا فعالياتنا وتفاعلوا معها".
هذه الأصوات اليمنية، المتشابهة في حنينها وأملها، تضيف بعداً إنسانياً يثري فعالية أيام اليمن، ويعكس رؤية المملكة في تعزيز التعايش الثقافي وإحياء الإرث التراثي للعديد من الجنسيات، لتظل المملكة ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها.
وتعكس هذه الفعالية أبعاداً أعمق من مجرد احتفالات ثقافية، إذ توطد جسور التواصل والانسجام بين المقيمين بمختلف جنسياتهم، وتتيح فرصة لليمنيين لاستعادة مشاعر الانتماء التي فقدها كثير منهم جراء ظروف النزوح. يقول أحد المشاركين اليمنيين في الفعالية: "إنه شعور لا يوصف، أن نجد هنا في الرياض مساحةً للاحتفاء بتراثنا، وأن نرى أشقاءنا من مختلف الجنسيات يحتفون معنا بتراث اليمن".
وتسهم فعاليات أيام اليمن في ترسيخ المملكة كبيئة تقدر وتحتفي بالتنوع الثقافي، وتمنح للمقيمين الفرصة للتعبير عن ثقافاتهم بكل حب واعتزاز، في وطن يحتضن notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241107_150123_642-->

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