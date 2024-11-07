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المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية

11/7/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، مشاركته في المؤتمر العالمي للمدن الذكية 2024، الذي انعقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة 5 -7 نوفمبر بنسخته الرابعة عشر، واستعرض المربع الجديد في المؤتمر الخطط في إعادة تعريف التنمية الحضرية، حيث جمع المؤتمر أبرز القادة والشركات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المدن الذكية.
وشارك مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد بجلسة حوارية لتسليط الضوء على إعادة تشكيل المدن الحضرية لمستقبلية، ,وأكد خلال الجلسة على التركيز بتعزيز ورفع مستوى جودة الحياة بالمستقبل وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة في الوجهة مثل أنترنت الاشياء وحلول النقل الذكية. كما شارك عدد من القيادات التنفيذية من المربع الجديد في جلسات اخرى حول الحلول المبتكرة وأهمية البنية التحتية الذكية والحضرية، والطبيعة المترابطة للتنقلات والمساحات لتعزيز جودة الحياة. واستعرض فريق المربع الجديد النهج الرائد في تشكيل الحياة الحضرية.
وشهد جناح المربع الجديد في المؤتمر إهتماماً كبيراً من الزوار و المستثمرين، حيث تم تقديم التجارب الحية والواقع المعزز وتجارب الواقع الافتراضي في أودية المربع الجديد المحيطة بالمكعب بالإضافة الى استعراض التقنيات المستخدمة في تفعل الحواس الخمس في المكعب المبنى الايقوني ومستقبل التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والحياة داخل داون تاون المربع الجديد. و أبدوا إعجابهم وتفاعلهم بالوجهة التي يمكن الوصول إلى مناطقها خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

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