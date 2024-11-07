المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، مشاركته في المؤتمر العالمي للمدن الذكية 2024، الذي انعقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة 5 -7 نوفمبر بنسخته الرابعة عشر، واستعرض المربع الجديد في المؤتمر الخطط في إعادة تعريف التنمية الحضرية، حيث جمع المؤتمر أبرز القادة والشركات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المدن الذكية.
وشارك مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد بجلسة حوارية لتسليط الضوء على إعادة تشكيل المدن الحضرية لمستقبلية، ,وأكد خلال الجلسة على التركيز بتعزيز ورفع مستوى جودة الحياة بالمستقبل وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة في الوجهة مثل أنترنت الاشياء وحلول النقل الذكية. كما شارك عدد من القيادات التنفيذية من المربع الجديد في جلسات اخرى حول الحلول المبتكرة وأهمية البنية التحتية الذكية والحضرية، والطبيعة المترابطة للتنقلات والمساحات لتعزيز جودة الحياة. واستعرض فريق المربع الجديد النهج الرائد في تشكيل الحياة الحضرية.
وشهد جناح المربع الجديد في المؤتمر إهتماماً كبيراً من الزوار و المستثمرين، حيث تم تقديم التجارب الحية والواقع المعزز وتجارب الواقع الافتراضي في أودية المربع الجديد المحيطة بالمكعب بالإضافة الى استعراض التقنيات المستخدمة في تفعل الحواس الخمس في المكعب المبنى الايقوني ومستقبل التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والحياة داخل داون تاون المربع الجديد. و أبدوا إعجابهم وتفاعلهم بالوجهة التي يمكن الوصول إلى مناطقها خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241107_182712_686-->
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