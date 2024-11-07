هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض

MENAFN - Al Watan) تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم النسخة الرابعة من الترجمة الدولي 2024، الذي سيُعقد على مدى يومين في مدينة الرياض، بتاريخ 8 - 9 نوفمبر، بمقر وزارة التعليم. ويهدف الملتقى إلى استعراض واقع مهنة الترجمة وأحدث الممارسات الاحترافية في المجال على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الراهنة في القطاع.

ويتضمن الملتقى 7 مسارات نظرية وتفاعلية منها مسار "حلقات النقاش" الذي يستعرض أبرز الأبحاث العلمية المدعومة من المرصد العربي للترجمة، ومسار "دوائر الترجمة" الذي يقدم تجارب تفاعلية للزوار، مثل تجربة توطين ألعاب الفيديو، ومسار "حكايا ترجمية" الذي يتيح مساحة لمشاركة القصص والتجارب المهنية للخبراء في مجال الترجمة. كما أن أحد المسارات الرئيسية بالملتقى هو مسار الجلسات الحوارية الذي يتضمن 10 جلسات حوارية تناقش أهم القضايا المتعلقة بميدان الترجمة الحديثة، بمعدل خمس جلسات يوميًا يشارك بها أكثر من 50 خبير محلي ودولي، كما أن الجلسة الافتتاحية للملتقى خُصصت للاحتفاء بعام الإبل 2024 تحت عنوان "ترجمة الموروث: الإبل من الرمزية المحلية إلى الثقافة العالمية"، لتمثل هذه الجلسة مساهمة الهيئة في إبراز دور الترجمة في نقل الموروث الثقافي السعودي إلى العالم.

وإلى جانب الجلسات الحوارية، ستقام بالملتقى 10 ورش عمل تهدف إلى تطوير مهارات الترجمة والتعريف بالتقنيات الحديثة في هذا المجال، تشمل عدة مواضيع مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترجمة، وفنون دبلجة المحتوى المرئي، إضافة إلى تحديات ترجمة المانجا اليابانية، ولتوسيع نطاق الوصول وتسهيل المشاركة من مختلف مناطق المملكة والعالم؛ يمكن للمهتمين الاستفادة من هذه الورش حضورياً أو افتراضياً.

كما يرافق الملتقى معرض مصاحب بمشاركة 30 جهة من المؤسسات والجمعيات المهنية المتخصصة في الترجمة، سواء من داخل المملكة أو خارجها، مما يُشكل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المهتمين والمختصين في القطاع.

وتدعو الهيئة الجمهور إلى التسجيل عبر منصة (وي بوك) Webook، من خلال الرابط الإلكتروني لحضور الملتقى، مشيرةً إلى أن خاصية التسجيل الإلكتروني تتيح للجمهور الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من خلال رسالة على بريدهم الإلكترونى الخاص.

ويأتي هذا الملتقى في إطار سعي هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي رائد يدعم صناعة الترجمة، وتطوير قطاع الترجمة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تحفيز التعاون الدولي والتواصل الحضاري عبر notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241107_211224_181-->