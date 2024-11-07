سيما تحصل على جائزة برودكاست

(MENAFN
- Al Watan)
حصلت منصة سيما التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ، على جائزة برودكاست برو المشروع المبتكر على مستوى الشرق الأوسط و شمال افريقيا لعام 2024.
جاء ذلك تقديرًا لتميزها في مجال تقديم المحتوى الإعلامي لمختلف العملاء حول العالم حيث تُعد سيما من أكبر المنصات الرقمية في العالم والأولى في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة على مدى 60 عامًا، موثقةً مراحل تطور ونهضة المملكة العربية السعودية.
وتقدم المنصة فرصة فريدة للشركاء الاستثماريين في المحتوى الإعلامي، من خلال عرض وترخيص المواد الإبداعية عالميًا، مما يتيح للجهات الحكومية والخاصة تسويق منتجاتها الإعلامية وتحقيق عوائد مالية. كما توفر سيما تجربة مستخدم مميزة، مع إمكانية السداد الإلكتروني للشراء والتحميل المباشر، ودعم فني متواصل على مدار الساعة. تستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المشاهدين، بما في ذلك عدد المشاهدات ومواقعها الجغرافية وساعات الذروة.
وتسعى سيما إلى أن تكون البوابة العالمية الموحدة لمواد الإعلام السعودي، محاكيةً المنصات العالمية في مجال شراء حقوق استخدام المواد الإعلامية، مع اعتمادها على برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق النشر وضمان عدم إعادة التوزيع أو النسخ غير المصرح به.
و تُعد هذه الجائزة تأكيدًا على التزام سيما بتقديم محتوى إعلامي متميز يعكس هوية وثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
الجدير بالإشارة الى أن منصة سيما إحدى مبادارات وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية في عام التحول الاعلامي.
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