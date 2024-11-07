Saturday, 09 November 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيما تحصل على جائزة برودكاست

11/7/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت منصة سيما التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ، على جائزة برودكاست برو المشروع المبتكر على مستوى الشرق الأوسط و شمال افريقيا لعام 2024.
جاء ذلك تقديرًا لتميزها في مجال تقديم المحتوى الإعلامي لمختلف العملاء حول العالم حيث تُعد سيما من أكبر المنصات الرقمية في العالم والأولى في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة على مدى 60 عامًا، موثقةً مراحل تطور ونهضة المملكة العربية السعودية.
وتقدم المنصة فرصة فريدة للشركاء الاستثماريين في المحتوى الإعلامي، من خلال عرض وترخيص المواد الإبداعية عالميًا، مما يتيح للجهات الحكومية والخاصة تسويق منتجاتها الإعلامية وتحقيق عوائد مالية. كما توفر سيما تجربة مستخدم مميزة، مع إمكانية السداد الإلكتروني للشراء والتحميل المباشر، ودعم فني متواصل على مدار الساعة. تستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المشاهدين، بما في ذلك عدد المشاهدات ومواقعها الجغرافية وساعات الذروة.
وتسعى سيما إلى أن تكون البوابة العالمية الموحدة لمواد الإعلام السعودي، محاكيةً المنصات العالمية في مجال شراء حقوق استخدام المواد الإعلامية، مع اعتمادها على برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق النشر وضمان عدم إعادة التوزيع أو النسخ غير المصرح به.
و تُعد هذه الجائزة تأكيدًا على التزام سيما بتقديم محتوى إعلامي متميز يعكس هوية وثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
الجدير بالإشارة الى أن منصة سيما إحدى مبادارات وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية في عام التحول الاعلامي.

MENAFN07112024000089011017ID1108862824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث