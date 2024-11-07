إيديتا توقع اتفاقية تصنيع لدى الغير مع مصر للمستحضرات الغذائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توقيع أول اتفاقية تصنيع
لدى الغير مع شركة مصر للمستحضرات الغذائية“ميفاد”، وذلك لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع محفظة منتجاتها ضمن علامتها التجارية“أونيرو”.
وقالت الشركة فى بيان، إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن“إيديتا” من الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة بخطوط إنتاج البسكويت الخاصة بشركة“ميفاد” وبالتالى مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية لمنتجات البسكويت وتعزيز كفاءة التكاليف، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد فى سوق البسكويت المصرى سريع النمو.
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وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية“إيديتا” لتعزيز حصتها السوقية بشكل كبير فى قطاع حقق معدل نمو سنوى مركب بلغ 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال المهندس أحمد سامى، الرئيس التنفيذى لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هذا التعاون سوف يساهم بشكل كبير فى تعزيز تواجد الشركة فى شرائح جديدة بصناعة البسكويت، والذى عادة ما يتطلب فترة زمنية طويلة بجانب ضح استثمارات كبيرة.
وقال المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشراكة مع“ميفاد” تعتبر خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو التى تتبناها الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات، وذلك عبر التوسع فى أسواق وقطاعات ناشئة جديدة ومن بينها قطاع البسكويت.
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