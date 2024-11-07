إيديتا توقع اتفاقية تصنيع لدى الغير مع مصر للمستحضرات الغذائية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توقيع أول اتفاقية لدى الغير مع شركة مصر للمستحضرات الغذائية“ميفاد”، وذلك لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع محفظة منتجاتها ضمن علامتها التجارية“أونيرو”.

وقالت الشركة فى بيان، إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن“إيديتا” من الاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة بخطوط إنتاج البسكويت الخاصة بشركة“ميفاد” وبالتالى مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية لمنتجات البسكويت وتعزيز كفاءة التكاليف، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد فى سوق البسكويت المصرى سريع النمو.

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وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية“إيديتا” لتعزيز حصتها السوقية بشكل كبير فى قطاع حقق معدل نمو سنوى مركب بلغ 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقال المهندس أحمد سامى، الرئيس التنفيذى لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هذا التعاون سوف يساهم بشكل كبير فى تعزيز تواجد الشركة فى شرائح جديدة بصناعة البسكويت، والذى عادة ما يتطلب فترة زمنية طويلة بجانب ضح استثمارات كبيرة.

وقال المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشراكة مع“ميفاد” تعتبر خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو التى تتبناها الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات، وذلك عبر التوسع فى أسواق وقطاعات ناشئة جديدة ومن بينها قطاع البسكويت.