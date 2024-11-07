%12.5 زيادة بالقروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة بلغت 11.1 ميار جنيه عـام 2022 / 2023 مقـابل 9.9 مليـار جـنيـه عـــــام ( 2021 / 2022 )، وذلك بنسبة زيادة 12.5٪، مرجعا ذلك نتيجـة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل
وانتقال – تنمية ريفية).
جاء ذلك خلال النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام) 2022 / 2023 ، الذي أصدره المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
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ولفت الجهاز ان اجمالي القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجــل الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة بلــغت 16.1 مليـار جنيــه عــام( 2022 / 2023 )، مقـابـل 22.4 مليـار جنيــه عـــام(2021/2022)، وذلك بانخفاض قدره 28.2%.
وأوضح ان إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل بلغت 2.0 مليـار جنيـه عــــام) 2022 / 2023 (مقـابـل 8.5 مليــار جنيــه عــام) 2021 / 2022( بانخفاض قدره 76.5% وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جـنيـــه، فيما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) مقابـل 4.0 مليار جنيه عــام (2021/ 2022) بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جـنيـــه ، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الأغراض هذا العام.
وأشار الجهاز إلى إن عـدد الجمعيات التعاونيـــة الزراعيــة بلغت 5993 جمعيــة عــام) 2022 / 2023 ، موضحا ان الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى تحال المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4450 جمعيـة بنسـبة 74.3% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـة بنـسـبـة 12.7% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصلحة 680 جمعية، وذلك بنسبة 11.3% ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862822
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