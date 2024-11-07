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%12.5 زيادة بالقروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة بلغت 11.1 ميار جنيه عـام 2022 / 2023 مقـابل 9.9 مليـار جـنيـه عـــــام ( 2021 / 2022 )، وذلك بنسبة زيادة 12.5٪، مرجعا ذلك نتيجـة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال – تنمية ريفية).

جاء ذلك خلال النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام) 2022 / 2023 ، الذي أصدره المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

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ولفت الجهاز ان اجمالي القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجــل الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة بلــغت 16.1 مليـار جنيــه عــام( 2022 / 2023 )، مقـابـل 22.4 مليـار جنيــه عـــام(2021/2022)، وذلك بانخفاض قدره 28.2%.

وأوضح ان إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل بلغت 2.0 مليـار جنيـه عــــام) 2022 / 2023 (مقـابـل 8.5 مليــار جنيــه عــام) 2021 / 2022( بانخفاض قدره 76.5% وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جـنيـــه، فيما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) مقابـل 4.0 مليار جنيه عــام (2021/ 2022) بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جـنيـــه ، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الأغراض هذا العام.

وأشار الجهاز إلى إن عـدد الجمعيات التعاونيـــة الزراعيــة بلغت 5993 جمعيــة عــام) 2022 / 2023 ، موضحا ان الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى تحال المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4450 جمعيـة بنسـبة 74.3% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـة بنـسـبـة 12.7% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصلحة 680 جمعية، وذلك بنسبة 11.3% ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862822

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