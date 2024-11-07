إس آند بى 500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين قبيل قرار الفيدرالى - جريدة البورصة

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تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق أمس، حيث يترقب المتداولون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 69 نقطة إلى 43660 نقطة.
وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 22 نقطة إلى 5951 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.75% أو 145 نقطة إلى 19128 نقطة، ليسجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق.
وأنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأربعاء عند مستويات قياسية، عقب فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية، وقفز مؤشر“داو جونز” بنحو 1500 نقطة، وهي أكبر زيادة تعقب الانتخابات منذ أكثر من 100 عام.
ويعتقد المحللون والمستثمرون أن تولي“ترامب” رئاسة البلاد، سيحفز الأسواق من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية.
وتترقب الأسواق، اليوم، صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في قرار سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي“جيروم باول”.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862821
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