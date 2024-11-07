إس آند بى 500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين قبيل قرار الفيدرالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق أمس، حيث يترقب المتداولون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 69 نقطة إلى 43660 نقطة.

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 22 نقطة إلى 5951 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.75% أو 145 نقطة إلى 19128 نقطة، ليسجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

وأنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأربعاء عند مستويات قياسية، عقب فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية، وقفز مؤشر“داو جونز” بنحو 1500 نقطة، وهي أكبر زيادة تعقب الانتخابات منذ أكثر من 100 عام.

ويعتقد المحللون والمستثمرون أن تولي“ترامب” رئاسة البلاد، سيحفز الأسواق من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية.

وتترقب الأسواق، اليوم، صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة النطاق بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في قرار سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي“جيروم باول”.

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