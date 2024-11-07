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مسؤول بالمركزى الأوروبى يتوقع استقرار التضخم عند 2% بشكل مستدام - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى

قال“كلاس كنوت” عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إنه متفائل بشأن آفاق اقتصاد المنطقة مع تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بجانب انخفاض تكاليف الاقتراض.

ويرى العضو الذي يرأس البنك المركزي الهولندي، أن التضخم سيستقر عند مستهدف المصرف المركزي البالغ 2% بشكل مستدام، موضحًا أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب تشديد السياسة النقدية بهدف استعادة السيطرة على أسعار المستهلك المرتفعة.

وذكر في حدث أُقيم الخميس في أمستردام:“توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو ليست سيئة، ولكنها ليست رائعة كذلك”، مشيرًا إلى ضرورة حدوث انتعاش في الاستهلاك على المدى القريب، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.

وفي تعقيب على فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الأمريكية، قال:“ستضع تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة، حواجز أمام التجارة الدولية، وسوف يؤدي ذلك إلى انتشار أكثر صعوبة للتكنولوجيا”.

ويتخوف المسؤولون في القارة العجوز من التعريفات التي قد تفرضها إدارة“ترامب”، حيث حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي“لويس دي جيندوس” الأربعاء، من تزايد العجز الحكومي وارتفاع تكاليف الإقراض طويل الأجل.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862820

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