مسؤول بالمركزى الأوروبى يتوقع استقرار التضخم عند 2% بشكل مستدام - جريدة البورصة

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قال“كلاس كنوت” عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إنه متفائل بشأن آفاق اقتصاد المنطقة مع تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بجانب انخفاض تكاليف الاقتراض.
ويرى العضو الذي يرأس البنك المركزي الهولندي، أن التضخم سيستقر عند مستهدف المصرف المركزي البالغ 2% بشكل مستدام، موضحًا أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب تشديد السياسة النقدية بهدف استعادة السيطرة على أسعار المستهلك المرتفعة.
وذكر في حدث أُقيم الخميس في أمستردام:“توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو ليست سيئة، ولكنها ليست رائعة كذلك”، مشيرًا إلى ضرورة حدوث انتعاش في الاستهلاك على المدى القريب، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
وفي تعقيب على فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الأمريكية، قال:“ستضع تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة، حواجز أمام التجارة الدولية، وسوف يؤدي ذلك إلى انتشار أكثر صعوبة للتكنولوجيا”.
ويتخوف المسؤولون في القارة العجوز من التعريفات التي قد تفرضها إدارة“ترامب”، حيث حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي“لويس دي جيندوس” الأربعاء، من تزايد العجز الحكومي وارتفاع تكاليف الإقراض طويل الأجل.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862820
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