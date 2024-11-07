Saturday, 09 November 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب.. وتسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمارات - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزرا ، إنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم فى تحفيز الاستثمارات.

أضاف مدبولى، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل فى الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، فى ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمى.

موضوعات متعلقة الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى ((الحرف اليدوية)): خطة للوصول بالصادرات لـ650 مليون دولار بحلول 2027 غرفة شركات السياحة: بدء تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى

وتطرق مدبولى إلى مجريات زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعانى فى ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة فى بلدان الشرق الأوسط.

وأوضح أن مدير صندوق النقد الدولى أشادت بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، والتى أسهمت فى استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولى، لافتة فى الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التى تسود المنطقة بل والعالم بأسره.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولى الخطوات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، فى ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مُشيراً إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لحل هذه المشكلة.

وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار فى المسار الإصلاحى، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج. المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث