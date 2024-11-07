رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب.. وتسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزرا ، إنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم فى تحفيز الاستثمارات.
أضاف مدبولى، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل فى الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، فى ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمى.
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وتطرق مدبولى إلى مجريات زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعانى فى ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة فى بلدان الشرق الأوسط.
وأوضح أن مدير صندوق النقد الدولى أشادت بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، والتى أسهمت فى استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولى، لافتة فى الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التى تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولى الخطوات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، فى ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مُشيراً إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار فى المسار الإصلاحى، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج. المصدر:
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