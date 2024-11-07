الصين تشرع في بناء أكبر سفينتين كهربائيتين لنقل الحاويات لتقليل انبعاثات الكربون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت الصين فى بناء أكبر سفينتين كهربائيتين بالكامل في العالم لنقل الحاويات، وهما سفينتان مفتوحتان من فئة 10آلاف طن.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس، نقلا عن صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أنه تجري حاليا أعمال بناء السفينتين الذكيتين لنقل الحاويات، اللتين تصل سعة كل منهما إلى 740 وحدة معيارية مكافئة لعشرين قدما، في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين ، ويبشر بناء السفن الكهربائية العابرة للمحيطات ببدء عصر خال من الانبعاثات لقطاع النقل البحري في الصين .. جاء ذلك بعد أن تعهدت البلاد بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.
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وتحتل الصين الآن المكانة الأولى في العالم من حيث مناولة الحاويات، كما يمثل حجم شحناتها عبر خطوط النقل البحري الدولي ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي في عام 2023 ، وتم تصميم سفينتي الشحن قيد الإنشاء، اللتين يبلغ طول كل منهما ما يقرب من 128 مترا، للإبحار بسرعة قصوى تبلغ 11.5 عقدة وسيتم تشغيل كل سفينة بمجموعة من 10 بطاريات على شكل حاويات وعند الرسو في ميناء ما، يمكن للسفينة إعادة الشحن عن طريق خط كهربائي عالي الجهد على الشاطئ أو تبديل البطاريات لتجديد الطاقة بشكل سريع.
وفي هذا السياق، قال أحد الفنيين فى شركة بنا السفن شيوي هاي بوه، إن بطاريات الليثيوم التي تستخدمها السفينتان تتمتع بقدرة كهربية تبلغ 1900 كيلووات، وهي الأكبر من نوعها في الصين تم تجهيز كل من السفينتين بقدرة الملاحة الأوتوماتيكية في المياه المفتوحة، إلى جانب الميزات الذكية الأخرى.
ومن المقرر تدشين السفينتين في يوليو 2025، بينما من المتوقع أن تدخل أولهما الخدمة بحلول عام 2026.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862818
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