الصين تشرع في بناء أكبر سفينتين كهربائيتين لنقل الحاويات لتقليل انبعاثات الكربون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الصين فى بناء أكبر سفينتين كهربائيتين بالكامل في العالم لنقل الحاويات، وهما سفينتان مفتوحتان من فئة 10آلاف طن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس، نقلا عن صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أنه تجري حاليا أعمال بناء السفينتين الذكيتين لنقل الحاويات، اللتين تصل سعة كل منهما إلى 740 وحدة معيارية مكافئة لعشرين قدما، في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين ، ويبشر بناء السفن الكهربائية العابرة للمحيطات ببدء عصر خال من الانبعاثات لقطاع النقل البحري في الصين .. جاء ذلك بعد أن تعهدت البلاد بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

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وتحتل الصين الآن المكانة الأولى في العالم من حيث مناولة الحاويات، كما يمثل حجم شحناتها عبر خطوط النقل البحري الدولي ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي في عام 2023 ، وتم تصميم سفينتي الشحن قيد الإنشاء، اللتين يبلغ طول كل منهما ما يقرب من 128 مترا، للإبحار بسرعة قصوى تبلغ 11.5 عقدة وسيتم تشغيل كل سفينة بمجموعة من 10 بطاريات على شكل حاويات وعند الرسو في ميناء ما، يمكن للسفينة إعادة الشحن عن طريق خط كهربائي عالي الجهد على الشاطئ أو تبديل البطاريات لتجديد الطاقة بشكل سريع.

وفي هذا السياق، قال أحد الفنيين فى شركة بنا السفن شيوي هاي بوه، إن بطاريات الليثيوم التي تستخدمها السفينتان تتمتع بقدرة كهربية تبلغ 1900 كيلووات، وهي الأكبر من نوعها في الصين تم تجهيز كل من السفينتين بقدرة الملاحة الأوتوماتيكية في المياه المفتوحة، إلى جانب الميزات الذكية الأخرى.

ومن المقرر تدشين السفينتين في يوليو 2025، بينما من المتوقع أن تدخل أولهما الخدمة بحلول عام 2026.





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