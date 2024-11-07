تراجع سهم ترامب ميديا بأكثر من 15% بسبب عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

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تراجع سهم“ترامب ميديا آند تكنولوجي” بوتيرة حادة خلال تعاملات الخميس، مع عمليات جني أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة، عقب الإعلان عن فوز“دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وانخفض السهم بنسبة 15.1% إلى 30.48 دولار، ليعمق خسائره بنسبة 13.6% على مدار الخمس جلسات الماضية بعدما ارتفع بنسبة 120% خلال أكتوبر.
وبعدما تلقى السهم دفعة كبيرة بعد الإعلان عن تفوق“دونالد ترامب” على منافسته الديمقراطية“كاملا هاريس” في انتخابات الرئاسة، تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركة المالكة لمنصة“تروث سوشيال”.
وأعلنت الشركة، الثلاثاء، عن إيرادات بلغت 1.01 مليون دولار، وهو انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ 1.07 مليون دولار أبلغت عنها في الربع الثالث من عام 2023.
وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 19.25 مليون دولار للربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر، مقلصة خسائرها من 26.03 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
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