تراجع سهم ترامب ميديا بأكثر من 15% بسبب عمليات جني الأرباح - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى

تراجع سهم“ترامب ميديا آند تكنولوجي” بوتيرة حادة خلال تعاملات الخميس، مع عمليات جني أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة، عقب الإعلان عن فوز“دونالد ترامب” في الرئاسة الأمريكية.

وانخفض السهم بنسبة 15.1% إلى 30.48 دولار، ليعمق خسائره بنسبة 13.6% على مدار الخمس جلسات الماضية بعدما ارتفع بنسبة 120% خلال أكتوبر.

وبعدما تلقى السهم دفعة كبيرة بعد الإعلان عن تفوق“دونالد ترامب” على منافسته الديمقراطية“كاملا هاريس” في انتخابات الرئاسة، تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركة المالكة لمنصة“تروث سوشيال”.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، عن إيرادات بلغت 1.01 مليون دولار، وهو انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ 1.07 مليون دولار أبلغت عنها في الربع الثالث من عام 2023.

وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 19.25 مليون دولار للربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر، مقلصة خسائرها من 26.03 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.