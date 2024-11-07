غرفة شركات السياحة: بدء تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت شركات السياحة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد، ويستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وتتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاثة“الاقتصادي والبري والخمس نجوم”، وذلك استعدادا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من الوزير شريف فتحي؛ للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة.
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وأعلنت غرفة شركات السياحة – في بيان اليوم الخميس – أنه تم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاثة.
وتوجهت الغرفة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات وناشدتهم بضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم.
وقد بدأت وزارة السياحة والآثار الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة، كما يأتي ضمن سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.
وشددت الغرفة على أنه فور الإيداع ورفع الإيصال على موقع الغرفة الإلكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي. المصدر:
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