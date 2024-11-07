غرفة شركات السياحة: بدء تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركات السياحة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد، ويستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاثة“الاقتصادي والبري والخمس نجوم”، وذلك استعدادا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من الوزير شريف فتحي؛ للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة.

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وأعلنت غرفة شركات السياحة – في بيان اليوم الخميس – أنه تم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاثة.

وتوجهت الغرفة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات وناشدتهم بضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم.

وقد بدأت وزارة السياحة والآثار الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة، كما يأتي ضمن سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.

وشددت الغرفة على أنه فور الإيداع ورفع الإيصال على موقع الغرفة الإلكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي. المصدر: