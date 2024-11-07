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أوبك وجنوب إفريقيا يبحثان تطورات سوق النفط - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك” اليوم مع سامسون جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والبترول في جنوب إفريقيا، تطورات سوق النفط والطاقة والقضايا المهمة ذات الصلة مثل أمن وفقر الطاقة، واستقرار السوق، ونقص الاستثمار المزمن في القطاع.
جاء ذلك في اجتماع ثنائي على هامش مؤتمر #AEW2024 الذي يقام في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وناقش الجانبان، الدور الحيوي للنفط في مزيج الطاقة العالمي لأنه يظل موردًا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي ويدعم النقل والصناعات.

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ودعا امين عام أوبك الوزير مانتاشي إلى حضور ندوة أوبك الدولية التاسعة القادمة المقرر عقدها في فيينا يومي 9 إلى 10 يوليو المقبل .

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862813

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