أوبك وجنوب إفريقيا يبحثان تطورات سوق النفط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك” اليوم مع سامسون جويدي مانتاشي وزير
الموارد المعدنية والبترول في جنوب إفريقيا، تطورات سوق النفط والطاقة والقضايا المهمة ذات الصلة مثل أمن وفقر الطاقة، واستقرار السوق، ونقص الاستثمار المزمن في القطاع.
جاء ذلك في اجتماع ثنائي على هامش مؤتمر #AEW2024 الذي يقام في كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وناقش الجانبان، الدور الحيوي للنفط في مزيج الطاقة العالمي لأنه يظل موردًا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي ويدعم النقل والصناعات.
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ودعا امين عام أوبك الوزير مانتاشي إلى حضور ندوة أوبك الدولية التاسعة القادمة المقرر عقدها في فيينا يومي 9 إلى 10 يوليو المقبل .
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862813
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