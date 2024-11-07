ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم قطاع التعدين عقب صدور بيانات التجزئة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات كشفت عن نمو مبيعات التجزئة في سبتمبر، ولكن تحذيرات بنك إنجلترا المركزي دفعت الأسهم في بريطانيا إلى التراجع.

وعند إغلاق التعاملات، زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% إلى 509.92 نقطة، مدعومًا بمكاسب قطاع التعدين الذي أغلق مرتفعًا بنسبة 3.9%.

وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.7% إلى 19362 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.75% إلى 7425 نقطة، في حين تراجع“فوتسي” البريطاني 0.30% إلى 8140 نقطة.

وتلقى قطاع التعدين الدعم من ارتفاع سهم“أريسلور ميتال” المدرج في بورصة“أمستردام” بنسبة 6.5% إلى 24.63 يورو، بعدما أعلنت ثاني أكبر شركة لإنتاج الصلب في العالم عن نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، عن نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، فيما تعتبر مرتفعة بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، محذرًا من أن ميزانية حزب العمال الضخمة قد تزيد التضخم بنحو نصف نقطة مئوية، وهو ما قد يجعل البنك حذرًا في اجتماعاته المقبلة.

وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الساعات القليلة المقبلة، مع توقعات واسعة النطاق بخفضه الفائدة 25 نقطة أساس.

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