ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم قطاع التعدين عقب صدور بيانات التجزئة - جريدة البورصة

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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات كشفت عن نمو مبيعات التجزئة في سبتمبر، ولكن تحذيرات بنك إنجلترا المركزي دفعت الأسهم في بريطانيا إلى التراجع.
وعند إغلاق التعاملات، زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% إلى 509.92 نقطة، مدعومًا بمكاسب قطاع التعدين الذي أغلق مرتفعًا بنسبة 3.9%.
وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.7% إلى 19362 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.75% إلى 7425 نقطة، في حين تراجع“فوتسي” البريطاني 0.30% إلى 8140 نقطة.
وتلقى قطاع التعدين الدعم من ارتفاع سهم“أريسلور ميتال” المدرج في بورصة“أمستردام” بنسبة 6.5% إلى 24.63 يورو، بعدما أعلنت ثاني أكبر شركة لإنتاج الصلب في العالم عن نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الثالث.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، عن نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، فيما تعتبر مرتفعة بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وخفض بنك إنجلترا المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، محذرًا من أن ميزانية حزب العمال الضخمة قد تزيد التضخم بنحو نصف نقطة مئوية، وهو ما قد يجعل البنك حذرًا في اجتماعاته المقبلة.
وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الساعات القليلة المقبلة، مع توقعات واسعة النطاق بخفضه الفائدة 25 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862811
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