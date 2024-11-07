بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” زيادة بنسبة 1.33%، ليستقر بذلك عند 14.487.67 نقطة.

وتعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 1.54% إلى 1.170.91 نقطة.

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كما حقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1.32% (1.038.68 نقطة).

من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على نمو بنسبة 0.65% إلى 1.414.90 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو، ارتفاعا بنسبة 1,31% ليستقر عند 13.642.98 نقطة، فيما حقق مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ربحا بنسبة 1.46% إلى 12.162.85 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 556.08 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت 745,28 مليار درهم.

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