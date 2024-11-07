Saturday, 09 November 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” زيادة بنسبة 1.33%، ليستقر بذلك عند 14.487.67 نقطة.

وتعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 1.54% إلى 1.170.91 نقطة.

موضوعات متعلقة بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر

كما حقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1.32% (1.038.68 نقطة).

من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على نمو بنسبة 0.65% إلى 1.414.90 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو، ارتفاعا بنسبة 1,31% ليستقر عند 13.642.98 نقطة، فيما حقق مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ربحا بنسبة 1.46% إلى 12.162.85 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 556.08 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت 745,28 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث