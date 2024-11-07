بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” زيادة بنسبة 1.33%، ليستقر بذلك عند 14.487.67 نقطة.
وتعزز مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 1.54% إلى 1.170.91 نقطة.
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كما حقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1.32% (1.038.68 نقطة).
من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على نمو بنسبة 0.65% إلى 1.414.90 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو، ارتفاعا بنسبة 1,31% ليستقر عند 13.642.98 نقطة، فيما حقق مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ربحا بنسبة 1.46% إلى 12.162.85 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 556.08 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت 745,28 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862810
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