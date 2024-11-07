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البنك المركزى التشيكى يخفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالى - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر

خفض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، مع استمرار التضخم في التراجع، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤًا.

وخفض المصرف المركزي في براغ، الخميس، الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% وفقًا للتوقعات، ليصل إجمالي التخفيضات منذ نهاية العام الماضي إلى 300 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان، إنه يسعى للموازنة بين تعافي النمو الاقتصادي البطيء بعد جائحة كورونا، وبين أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وتصاعد تكاليف الغذاء.

وأشار مسؤولو البنك إلى أن أسعار الخدمات وانتعاش سوق الإسكان، أحد أبرز أسباب بقاء التضخم فوق المستهدف عند 2%.

وبدأ البنك في حملته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، وهو أول خفض منذ يونيو 2022، تبعه أربعة تخفيضات متتالية بمقدار نصف النقطة المئوية، قبل أن يبطئ من الوتيرة إلى ربع النقطة المئوية في الاجتماعين الماضيين.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862809

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