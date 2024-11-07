البنك المركزى التشيكى يخفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالى - جريدة البورصة

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خفض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، مع استمرار التضخم في التراجع، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤًا.
وخفض المصرف المركزي في براغ، الخميس، الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% وفقًا للتوقعات، ليصل إجمالي التخفيضات منذ نهاية العام الماضي إلى 300 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان، إنه يسعى للموازنة بين تعافي النمو الاقتصادي البطيء بعد جائحة كورونا، وبين أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وتصاعد تكاليف الغذاء.
وأشار مسؤولو البنك إلى أن أسعار الخدمات وانتعاش سوق الإسكان، أحد أبرز أسباب بقاء التضخم فوق المستهدف عند 2%.
وبدأ البنك في حملته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، وهو أول خفض منذ يونيو 2022، تبعه أربعة تخفيضات متتالية بمقدار نصف النقطة المئوية، قبل أن يبطئ من الوتيرة إلى ربع النقطة المئوية في الاجتماعين الماضيين.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862809
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