ارتفاع مخزونات الغاز فى الولايات المتحدة للأسبوع الـ 12 على التوالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 69 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر.
كما تعد هذه الزيادة الأسبوعية الثانية عشرة على التوالي لمخزونات الغاز الطبيعي، وهي أعلى قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 64 مليار قدم مكعبة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.93 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 4.2% أو نحو 157 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.8% أو نحو 215 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3717 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862808
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