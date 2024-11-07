ارتفاع مخزونات الغاز فى الولايات المتحدة للأسبوع الـ 12 على التوالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 69 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر.

كما تعد هذه الزيادة الأسبوعية الثانية عشرة على التوالي لمخزونات الغاز الطبيعي، وهي أعلى قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 64 مليار قدم مكعبة.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.93 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 4.2% أو نحو 157 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.8% أو نحو 215 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3717 تريليون قدم مكعبة.

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