سهم موديرنا يمحو مكاسبه رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية - جريدة البورصة

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محا سهم“موديرنا” مكاسبه المبكرة خلال تعاملات الخميس، رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية بدعم من خفض التكاليف وتسجيل مبيعات أعلى من المتوقعة للقاح“كوفيد-19”.

وارتفع السهم المدرج في (MRNA) بأقل من 0.1% إلى 51.85 دولار، بعدما قفز في وقت سابق إلى 56.70 دولار (+9.45%).

وسجلت“موديرنا” ربحًا بقيمة 13 مليون دولار أو 3 سنتات للسهم في الربع الثالث، مقارنة مع خسارة قدرها 3.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان متوقعًا تسجيل خسائر 753 مليون دولار.

ووصلت مبيعات لقاح“سبايكفاكس كوفيد” إلى 1.8 مليار دولار بارتفاع 3.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.38 مليار دولار، لتحقق إيرادات فصلية قدرها 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار دولار قبل عام.

وأوضحت الشركة أنها استفادت من زيادة المبيعات في الولايات المتحدة بعد إطلاق لقاح فيروس“كوفيد-19” الخاص بها في السوق في وقت سابق من هذا العام.

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