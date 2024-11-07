سهم موديرنا يمحو مكاسبه رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر
محا سهم“موديرنا” مكاسبه المبكرة خلال تعاملات الخميس، رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية بدعم من خفض التكاليف وتسجيل مبيعات أعلى من المتوقعة للقاح“كوفيد-19”.
وارتفع السهم المدرج في ناسداك (MRNA) بأقل من 0.1% إلى 51.85 دولار، بعدما قفز في وقت سابق إلى 56.70 دولار (+9.45%).
وسجلت“موديرنا” ربحًا بقيمة 13 مليون دولار أو 3 سنتات للسهم في الربع الثالث، مقارنة مع خسارة قدرها 3.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان متوقعًا تسجيل خسائر 753 مليون دولار.
ووصلت مبيعات لقاح“سبايكفاكس كوفيد” إلى 1.8 مليار دولار بارتفاع 3.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.38 مليار دولار، لتحقق إيرادات فصلية قدرها 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار دولار قبل عام.
وأوضحت الشركة أنها استفادت من زيادة المبيعات في الولايات المتحدة بعد إطلاق لقاح فيروس“كوفيد-19” الخاص بها في السوق في وقت سابق من هذا العام.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.