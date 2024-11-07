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انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى سهم موديرنا يمحو مكاسبه رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 4 أشهر، بعدما سجلت مكاسب قوية خلال جلسة أمس، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وانخفض العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 4.204% في تمام الساعة 06:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 8 نقاط أساس إلى 4.347%، فيما هبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.554%.

ويأتي ذلك بعد مكاسب حادة خلال تعاملات الأربعاء، عقب فوز الجمهوري“ترامب” بانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع عائد السندات القياسية – لأجل 10 أعوام – بمقدار 14 نقطة أساس.

وسجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو، فيما وصل العائد على السندات العشرية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وستتابع الأسواق عن كثب تصريحات رئيس المجلس“جيروم باول” عقب الاجتماع.

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