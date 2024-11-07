انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر - جريدة البورصة

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انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 4 أشهر، بعدما سجلت مكاسب قوية خلال جلسة أمس، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
وانخفض العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 4.204% في تمام الساعة 06:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 8 نقاط أساس إلى 4.347%، فيما هبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.554%.
ويأتي ذلك بعد مكاسب حادة خلال تعاملات الأربعاء، عقب فوز الجمهوري“ترامب” بانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع عائد السندات القياسية – لأجل 10 أعوام – بمقدار 14 نقطة أساس.
وسجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو، فيما وصل العائد على السندات العشرية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو.
ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وستتابع الأسواق عن كثب تصريحات رئيس المجلس“جيروم باول” عقب الاجتماع.
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