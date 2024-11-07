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الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر سهم موديرنا يمحو مكاسبه رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض لتكاليف الاقتراض على التوالي، بعد تقليصها في اجتماع سبتمبر، والذي شهد نهاية دورة التشديد النقدي.

وأظهر بيان الفيدرالي، مساء اليوم، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.50% و4.75%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

خلال اجتماع سبتمبر، خفض صناع السياسة نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس، ليضعوا نهاية لدورة التشديد التي استمرت منذ مارس 2022، وكان ذلك أيضًا أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 أعوام.

وبعد اجتماع استمر يومين، تتوجه أنظار المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس“جيروم باول”، والذي يُعقد بعد قليل، بحثًا عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية، لا سيما، عقب فوز الجمهوري“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة.

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