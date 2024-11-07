بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير - جريدة البورصة

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ألقى الرئيس“جو بايدن” خطابًا للشعب الأمريكي في حديقة البيت الأبيض الخميس، أكد خلاله أنه وجه إدارته بأكملها للعمل مع فريق“دونالد ترامب” لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة في يناير.
واستطرد الرئيس الديمقراطي:“يجب أن نشكر العاملين في إدارة مواقع التصويت، وفرز الأصوات، وحماية نزاهة الانتخابات، وكما قاموا بواجبهم كمواطنين، سأقوم بواجبي كرئيس، وسأفي بقسمي، وسأحترم الدستور، وفي العشرين من يناير، سنشهد انتقالاً سلمياً للسلطة هنا في أمريكا”.
وفي إشارة إلى إصرار“ترامب” على أنه خسر انتخابات 2020 عن طريق الاحتيال، قال“بايدن” إنه يأمل أن تضع إعادة انتخابه حداً للتشكيك في نزاهة النظام الانتخابي بالولايات المتحدة.
وفي ختام خطابه، وجه“بايدن” بضع كلمات إلى زملائه في الحزب:“أعلم أن هذه فترة صعبة، وأنتم تتألمون، أنا أسمعكم وأراكم، لكن لا تنسوا كل ما أنجزناه، لقد كانت رئاسة تاريخية، ليس لأنني رئيس، بل بسبب ما فعلناه، وما فعلتموه”.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862804
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