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بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير - جريدة البورصة

11/7/2024 2:35:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى انخفاض عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها فى 4 أشهر سهم موديرنا يمحو مكاسبه رغم ارتفاع مفاجئ في أرباحها الفصلية

ألقى الرئيس“جو بايدن” خطابًا للشعب الأمريكي في حديقة البيت الأبيض الخميس، أكد خلاله أنه وجه إدارته بأكملها للعمل مع فريق“دونالد ترامب” لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة في يناير.

واستطرد الرئيس الديمقراطي:“يجب أن نشكر العاملين في إدارة مواقع التصويت، وفرز الأصوات، وحماية نزاهة الانتخابات، وكما قاموا بواجبهم كمواطنين، سأقوم بواجبي كرئيس، وسأفي بقسمي، وسأحترم الدستور، وفي العشرين من يناير، سنشهد انتقالاً سلمياً للسلطة هنا في أمريكا”.

وفي إشارة إلى إصرار“ترامب” على أنه خسر انتخابات 2020 عن طريق الاحتيال، قال“بايدن” إنه يأمل أن تضع إعادة انتخابه حداً للتشكيك في نزاهة النظام الانتخابي بالولايات المتحدة.

وفي ختام خطابه، وجه“بايدن” بضع كلمات إلى زملائه في الحزب:“أعلم أن هذه فترة صعبة، وأنتم تتألمون، أنا أسمعكم وأراكم، لكن لا تنسوا كل ما أنجزناه، لقد كانت رئاسة تاريخية، ليس لأنني رئيس، بل بسبب ما فعلناه، وما فعلتموه”.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108862804

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