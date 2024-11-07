كلية الحقوق بجامعة القدس تطلق أولى فعاليات مخيمها العلمي القانوني في الأردن

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN/ أطلقت كلية الحقوق في القدس مخيمها العلمي القانوني الأول لطلبتها في رحاب المملكة الأردنية الهاشمية، بدعم من وقفية القدس ومؤسسة قدسنا، بهدف تعزيز المعرفة القانونية المقارنة لدى طلبتها، وتزويدهم بخبرات عملية من خلال زيارات لمؤسسات قضائية أردنية. حيث يسعى المخيم إلى بناء كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تطوير قطاع العدالة في المنطقة، لا سيما مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تضطلع بدور أساسي وفاعل في دعم القضية الفلسطينية وقطاعات فيها.

ترأس الوفد عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، الدكتور عيسى مناصرة، وضمّ الدكتورة نجاح دقماق والأستاذة سهاد أبو هلال، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة المتميزين، وهم: عدن دواهدي، سماره بدر، رنا عابد، حور خطيب، دعاء عليان، محمد حلوه، ايهم غيث، ملاك ابو نجمة، يحيى فيراني، يعقوب انجاص، تسنيم صومان، ميار ابو خطاب، فارس ابو غاليه، علي داود.

بدأت فعاليات المخيم في بداية شهر تشرين الثاني بزيارة إلى الجامعة الأردنية، حيث استُقبل الوفد من قبل معالي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، الذي رحب بوفد الكلية ممثلاً بعميدها والأساتذة المرافقين والطلبة. كما زار الوفد كلية الحقوق، ممثلة بعميدها الدكتور باسم ملحم وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وخلال الزيارة تم عرض العديد من الأعمال القانونية وشرح آلية عمل البرامج الرقمية الفاعلة في الكلية. كما تضمنت الزيارة جولة في المحاكم الصورية للتعرف على طبيعة القضايا المعروضة فيها في إطار الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، حضر الطلبة محاضرات حول قانون النقل البحري والجوي وآلية تنظيم العقود العابرة للحدود.



هذا وشملت فعاليات المخيم القانوني في يومه الثاني زيارة لوزارة العدل، حيث التقى وفد الكلية بمعالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والأمين العام عطوفة الدكتورة خلود العبادي. وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل للخطة الاستراتيجية للوزارة، مع التركيز على التشريعات الرقمية ومختبر الأدلة الرقمية. كما اطلع الوفد على البرامج التطبيقية في مجال العلوم القانونية. وشارك الطلبة في جلسة نقاش مثمرة مع فريق الوزارة المتخصص في الرقمنة، مما عزز فهمهم لهذا المجال وتطبيقاته العملية في مؤسسات العدالة.

كما زار الوفد أكاديمية طلال أبوغزالة(Tag-academy)، حيث التقوا بسعادة الدكتور طلال أبوغزالة وإدارة الكلية الرقمية. وشهد اللقاء محاضرة قيمة حول الرقمنة والملكية الفكرية، وتم الاستماع إلى نخبة من الخبراء الدوليين. وقد ساهمت هذه المحاضرة على معرفة الطلبة في المجال القانوني الرقمي.

في إطار زيارته الرسمية، التقى وفد الكلية أيضًا بممثلين عن مجلس الأعيان الأردني، وهم د. زهير أبو فارس ود. عيسى مراد ود. خولة العرموطي، نيابة عن رئيس المجلس دولة فيصل الفايز. وقد أتاح هذا اللقاء للوفد فرصة فريدة للتعرف على آليات عمل المجلس التشريعي الأردني، ومراحل إعداد وتنظيم القوانين. كما شارك الطلاب في جلسات نقاش حوارية، مما وسع مداركهم حول الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في صياغة التشريعات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل تعطل الحياة البرلمانية الفلسطينية، مما زاد من حماس الطلاب لاكتساب المعرفة في هذا المجال.