مشاركة كهرباء القدس في اجتماع الهيئة العامة لجمعية سيجري الأردن

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في اجتماع الهيئة العامة لجمعية سيجري الأردن الذي عُقد في مقر الجمعية بشركة الكهرباء الأردنية في العاصمة عمّان،

ومثل الشركة مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي المهندس نايف خشان، وناقش الاجتماع موازنة الجمعية للعام 2025 وإقرارها وانتخاب هيئة إدارية جديدة، وقد أُشيد خلاله بجهود الشركة وتميّزها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث شارك مهندسونا بأوراق عمل متميزة في مؤتمر سيجري بباريس في أيلول 2024.

يُذكر أن شركة كهرباء محافظة القدس، عضو فاعل في جمعية سيجري الأردن، التي تأسست عام 1989 وتضم نخبة من الجهات العاملة في قطاع الطاقة،

وتسعى الشركة من خلال مشاركاتها في المنظمات الدولية والإقليمية لنقل خبراتنا والتعاون مع شركائنا، لمواكبة التطور التكنولوجي في المجالات المرتبطة بالكهرباء .