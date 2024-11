البرازيل ترسل أدوية لأطفال لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أرسلت البرازيل إلى لبنان في يوم السبت الماضي، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، شحنة تزن ما يقارب 90 كيلو غرام من أدوية لمعالجة كان قد طلبها للأطفال في العاصمة اللبنانية بيروت. حيث كانت الأدوية قد أرسلت على متن طائرة القوات الجوية البرازيلية (FAB) KC-30 التي تستكمل رحلتها العاشرة بهدف إعادة المواطنين البرازيليين من لبنان إلى البرازيل. حيث هبطت الطائرة في في مدينة ساو باولو صباح يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقاً لمعلومات وزارة الصحة البرازيلية، فإن الأدوية المرسلة كانت قد وزعت ضمن صناديق خاصة وتم تخزينها بحرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية. وإضافة لهذه الأدوية حملت الطائرة 27.3 طن من السلال الغذائية الاساسية التي تم التبرع بها بعد أن تم جمعها من قبل جمعية متحدون من أجل لبنان (UPL ).

وكانت عملية جذور الأرز التي تنظم عملية إعادة المواطنين البرازيليين إلى أرض الوطن قد أرسلت 8 حمولات من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومظاريف الإماهة إلى لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن جزء من التبرعات هو من مخزون النظام الصحي الموحد (SUS) نفسه وجزء تم التبرع به من قبل الشركات أو تم جمعه من قبل الممثليات الدبلوماسية. ومع نهاية الرحلة التاسعة للطائرة الناقلة للبرازيليين العائدين إلى الوطن، كان قد تم إعادة إجمالي

1،859 شخصاً و20 حيواناً أليفاً من بيروت إلى ساو باولو. كما أن الرحلة العاشرة كانت قد وصلت إلى البرازيل وعلى متنها 213 راكباً وحيوانات أليفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن عملية جذور الأرز هي من تنسيق وزارة الخارجية من خلال الوكالة البرازيلية للتعاون، حيث تعول على الشراكة مع كل من وزارة الصحة وسفارة لبنان في برازيليا والقنصلية العامة اللبنانية في ساو باولو ومؤسسة متحدون من أجل لبنان.

اتفاقية تهدف لإعادة البرازيليين من لبنان إلى الوطن

أفادت وزارة الخارجية البرازيلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:” بخصوص جميع البرازيليين الذين يسعون لمغادرة لبنان عن طريق وسائلهم الخاصة، حيث أكدت بأن سفارة البرازيل في لبنان قد أجرت مباحثات وضمنت الأولوية للركاب البرازيليين للصعود على متن طائرات شركة الشرق الاوسط اللبنانية MEA المتجهة إلى كل من فرانكفورت ومدريد خلال الاسابيع المقبلة”.

المصدر/ القوات الجوية البرازيلية

