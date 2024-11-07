البرازيل ترسل أدوية لأطفال لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أرسلت البرازيل إلى لبنان في يوم السبت الماضي، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، شحنة تزن ما يقارب 90 كيلو غرام من أدوية لمعالجة كان قد طلبها للأطفال في العاصمة اللبنانية بيروت. حيث كانت الأدوية قد أرسلت على متن طائرة القوات الجوية البرازيلية (FAB) KC-30 التي تستكمل رحلتها العاشرة بهدف إعادة المواطنين البرازيليين من لبنان إلى البرازيل. حيث هبطت الطائرة في في مدينة ساو باولو صباح يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقاً لمعلومات وزارة الصحة البرازيلية، فإن الأدوية المرسلة كانت قد وزعت ضمن صناديق خاصة وتم تخزينها بحرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية. وإضافة لهذه الأدوية حملت الطائرة 27.3 طن من السلال الغذائية الاساسية التي تم التبرع بها بعد أن تم جمعها من قبل جمعية متحدون من أجل لبنان (UPL ).

وكانت عملية جذور الأرز التي تنظم عملية إعادة المواطنين البرازيليين إلى أرض الوطن قد أرسلت 8 حمولات من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومظاريف الإماهة إلى لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن جزء من التبرعات هو من مخزون النظام الصحي الموحد (SUS) نفسه وجزء تم التبرع به من قبل الشركات أو تم جمعه من قبل الممثليات الدبلوماسية. ومع نهاية الرحلة التاسعة للطائرة الناقلة للبرازيليين العائدين إلى الوطن، كان قد تم إعادة إجمالي

1،859 شخصاً و20 حيواناً أليفاً من بيروت إلى ساو باولو. كما أن الرحلة العاشرة كانت قد وصلت إلى البرازيل وعلى متنها 213 راكباً وحيوانات أليفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن عملية جذور الأرز هي من تنسيق وزارة الخارجية من خلال الوكالة البرازيلية للتعاون، حيث تعول على الشراكة مع كل من وزارة الصحة وسفارة لبنان في برازيليا والقنصلية العامة اللبنانية في ساو باولو ومؤسسة متحدون من أجل لبنان.

اتفاقية تهدف لإعادة البرازيليين من لبنان إلى الوطن

أفادت وزارة الخارجية البرازيلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:” بخصوص جميع البرازيليين الذين يسعون لمغادرة لبنان عن طريق وسائلهم الخاصة، حيث أكدت بأن سفارة البرازيل في لبنان قد أجرت مباحثات وضمنت الأولوية للركاب البرازيليين للصعود على متن طائرات شركة الشرق الاوسط اللبنانية MEA المتجهة إلى كل من فرانكفورت ومدريد خلال الاسابيع المقبلة”.

المصدر/ القوات الجوية البرازيلية

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