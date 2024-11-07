الأردن ينظم معرضاً كبيراً للمواد الغذائية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – إن باب التسجيل مفتوح أمام الشركات الراغبة في المشاركة في الدورة الثامنة في العام 2025 لمعرض Jordan Food Expo، المعرض الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات في الأردن. حيث من المزمع إقامة هذا المعرض في العاصمة الأردنية عمان في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 شباط/فبراير 2025.

وفقاً للمعلومات التي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في برازيليا حول هذا الحدث، فإن Jordan Food يعتبر فرصة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق الأردنية للأغذية والمشروبات. حيث يستقبل هذا المعرض 30 ألف زائراً يومياً من بلدان مختلفة، من بينها روسيا، ومصر، والباكستان، والسعودية.

كما تؤكد اللجنة المنظمة لهذا المعرض، بأنه يزور المعرض رؤساء تنفيذيون لشركات المشروبات والاغذية وممثلي شركات قطاع النقل ومستشارين ومستوردين وموزعين في هذا القطاع. هناك فرص لعرض منتجات اللحوم في هذا المعرض والمشروبات غير الكحولية، وأغذية الأطفال والأغذية الطازجة والمجمدة والحلويات والبهارات والمعكرونة والالبان، إضافة إلى مساحات لموردي اليونيفورم (الزي الرسمي) والمعدات والأغلفة.

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Jordan Food Expo

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