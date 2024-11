MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – إن باب التسجيل مفتوح أمام الشركات الراغبة في المشاركة في الدورة الثامنة في العام 2025 لمعرض Jordan Food Expo، المعرض الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات في الأردن. حيث من المزمع إقامة هذا المعرض في العاصمة الأردنية عمان في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 شباط/فبراير 2025.

وفقاً للمعلومات التي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في برازيليا حول هذا الحدث، فإن Jordan Food يعتبر فرصة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق الأردنية للأغذية والمشروبات. حيث يستقبل هذا المعرض 30 ألف زائراً يومياً من بلدان مختلفة، من بينها روسيا، ومصر، والباكستان، والسعودية.

كما تؤكد اللجنة المنظمة لهذا المعرض، بأنه يزور المعرض رؤساء تنفيذيون لشركات المشروبات والاغذية وممثلي شركات قطاع النقل ومستشارين ومستوردين وموزعين في هذا القطاع. هناك فرص لعرض منتجات اللحوم في هذا المعرض والمشروبات غير الكحولية، وأغذية الأطفال والأغذية الطازجة والمجمدة والحلويات والبهارات والمعكرونة والالبان، إضافة إلى مساحات لموردي اليونيفورم (الزي الرسمي) والمعدات والأغلفة.

لمزيد من المعلومات حول هذا المعرض اضغط هنا.

اقرأ كذلك:

الأردن يجذب 4.7 مليون سائح

الصناعات الأردنية ومزيد من الصادرات



Jordan Food Expo

The post الأردن ينظم معرضاً كبيراً للمواد الغذائية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .