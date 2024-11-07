Ring تطلق باقات اشتراكها الجديدة موفرةً المزيد من راحة البال لعملائها

(MENAFN
- BPG Group)
أعلنت Ring، العلامة الرائدة في تقديم حلول الأمن المنزلي الذكية، عن إطلاق باقات اشتراك “Ring Home” الجديدة والتي تضيف طبقة من راحة البال والأمان لمستخدميها. وتوفر الاشتراكات الجديدة مزايا متعددة، تشمل تسجيل الفيديوهات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتنبيهات المعاينة بالفيديو، وميزات العرض المباشر المستمر، إضافة إلى تنبيهات جرس الباب.
واطلقت Ring خطط "Ring Home" لمساعدة العملاء في تعزيز الحماية المنزلية عبر ثلاث مستويات هي Home Basic و Home Standard و الجديدة كلياً Home Premium. تمنح هذه الباقات المستخدمين القدرة على حفظ ومشاركة وتحميل تسجيلات الفيديو الموجودة في السحابة لمدة تصل إلى 180 يومًا. وتشتمل جميع الباقات على تنبيهات " المعاينة بالفيديو " والتي توفر فيديو قصير لتنبيهات الحركة مما يوفر تجربة أفضل للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي خطتي Standard وPremium الاستمتاع بتنبيهات جرس الباب، التي تُعلم صاحب المنزل بوجود شخص على الباب من خلال ما يشبه المكالمة الهاتفية وميزة العرض المباشر المطول، التي تزيد مهلة مراقبة باب المنزل إلى 30 دقيقة. أما بالنسبة لمشتركي Premium، فستتوفر لهم الآن ميزة "العرض المباشر المستمر" إلى جانب تسجيل الفيديوهات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على Ring Stick Up Camera وStick Up Camera Pro والجيل الثاني من Indoor Camera وPan-Tilt Indoor Camera
وصرح محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال - الأسواق الناشئة - Ring: "من خلال خطط الاشتراك الجديدة، سنقدم أفضل الحلول المبتكرة والمتقدمة ليتمكن كافة مستخدمي Ring من رؤية المزيد والبقاء على اتصال بأغلى ما يمتلكون طوال الوقت."
مع ميزة التسجيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، يمكن للكاميرات المؤهلة تسجيل كل الأحداث بشكل مستمر، مما يعطي رؤية أوضح لما يحدث في المنزل أو مكان العمل. إضافةً إلى ذلك، تتيح تنبيهات معاينة الفيديو (المتوفرة في باقات Basic و Standard وPremium) فرصة للتحقق من سبب الحركة دون الحاجة لفتح تطبيق Ring.
توفر ميزة العرض المباشر بلا انقطاع فوائد مميزة، مثل مراقبة الأطفال أثناء اللعب في الخارج أو مراقبة حيوان أليف في المنزل. وتتيح هذه الميزة لعملاء Home Premium الذين يمتلكون كاميرات مؤهلة بتسجيل الفيديوهات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشاهدة البث المباشر لفترات أطول، مما يعزز مستوى الراحة والأمان. ومع خاصية تنبيهات جرس الباب، يمكن للمستخدم التواصل مباشرة مع الزوار من خلال خاصية العرض المباشر، والرد على الجرس من أي مكان.
خطط الاشتراك والأسعار
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