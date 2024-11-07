حصول فوزل إسمايلوف على ترقية مرموقة ليشغل منصب مدير الفندق في ريتز كارلتون الدوحة

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- Epress release) الدوحة، قطر – 7 نوفمبر، 2024: يسر فندق ريتز كارلتون الدوحة أن يعلن عن ترقية فوزل إسمايلوف ليشغل منصب مدير الفندق، حيث تأتي هذه الترقية المستحقة ثمرة لجهده المتميز طوال مدة خمس سنوات تمكن خلالها من قيادة فريقه بإلهامٍ وتميزٍ، وأثبت كفاءات إدارية وتشغيلية عظيمة ساهمت في الحفاظ على المكانة المرموقة التي يحظى بها الفندق.
تمكن فوزل من صعود سلم النجاح في قطاع الضيافة، حيث اكتسب خبرة طويلة في هذا القطاع الحيوي من خلال توليه العديد من المناصب المهمة لمجموعة من العلامات التجارية في أقسام علاقات النزلاء، والمبيعات، والتسويق، ومكتب الاستقبال، والفعاليات، مما مكنه من تطوير مهاراته القيادية والاستراتيجية وصقل حسه التجاري.
خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت مسيرة فوزل إسمايلوف تطورًا ملحوظًا على الصعيد المعرفي والقيادي، منحته فرصة الانتقال من منصب مدير المبيعات إلى مدير الفندق بالنيابة خلال فترة غياب المدير العام، وأثبت خلالها قدرته على تولي هذه المهمة بنجاح حيث أشرف على إدارة عمليات الفندق وإدارة المهام اليومية، وساهم في وضع الاستراتيجية العامة للفندق.
وبفضل تدريبه على يد المدير العام كارلو جافاخيا، سيصبح دور فوزل إسمايلوف مهمًا في دعم الفريق ورؤية الفندق المستقبلية، حيث أعرب المدير العام عن ثقته بقدرات فوزل إسمايلوف، بقوله: "لقد اثبت فوزل إسمايلوف نفسه عندما شغل منصب مدير الفندق بالنيابة، حيث تأتي هذه الترقية تقديرًا لرؤيته، وكفاءته، والتزامه المتواصل بالارتقاء بفندق ريتز كارلتون الدوحة، وهو ما كان واضحًا طوال مسيرته معنا. لقد استحق هذه الترقية بكل جدارة، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق."
من جهة أخرى، ساهم فوزل إسمايلوف في الآونة الأخيرة في زيادة متوسط عائدات الفندق اليومية، حيث شهد الفندق زيادة في حجم الإيرادات بنسبة 75٪ منذ بداية العام، وأدى حرصه الشديد على زيادة الحصة السوقية للفندق في تحسن مستويات الأداء ومؤشر الإيرادات ونتائج التصنيف القياسية للفندق. لقد اثبت فوزل معرفته العميقة بقطاع الضيافة وقدرته على اتخاذ القرارات التجارية المدروسة، وهو ما ساهم في تحقيق نموٍ ملحوظ جعله الشخص المناسب تمامًا لهذا المنصب الإداري الجديد.
وبهذه المناسبة، أعرب فوزل إسمايلوف عن سعادته بحصوله على هذه الترقية قائلاً: "أشعر بالسعادة لحصولي على هذه الترقية المهمة في تاريخي الوظيفي، حيث أتطلع قدمًا لمواصلة العمل مع هذا الفريق الرائع في فندق ريتز كارلتون الدوحة الحائز على العديد من الجوائز. إنّ حصولي على منصب مدير الفندق يشعرني بالرضا فهو منصب إداري يجمع بين الطموح والإنجاز المهني."
يشتهر فندق ريتز كارلتون الدوحة بتطوير واحتضان المواهب المتميزة، ويحظى باحترامٍ كبير لتميزه في تقديم خدمات ضيافة لا مثيل لها، وهو ما يجسده فوزل إسمايلوف مع خبرته الواسعة والتزامه بتميز هذا المعلم البارز وإرثه العريق. ومن هنا، فإننا نتمنى له كل التوفيق والنجاح في هذه الفرصة المهنية الجديدة.
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