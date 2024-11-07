(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 7 نوفمبر 2024: عقدت هيئة الطرق والمواصلات شراكة مع "كريم بايك" لتوفير دراجات هوائية مجاناً للمقيمين والزوار الذين يرغبون بالمشاركة في فعالية دبي للدراجات الهوائية "Dubai Ride"، وذلك للعام الثالث على التوالي. ويمكن للمشاركين استعارة الدراجات مجاناً من محطتين: المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، والمدخل E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A، باستخدام الرمز DR24 على بطاقات سارية ليوم واحد فقط. وستتوفر الدراجات لأول الحاضرين.
كما يمكن للمشاركين التسجيل واستئجار دراجة من أي من المحطات الـ 197 الموزعة في كافة أنحاء دبي طوال مدة الحدث، من الساعة 2:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 صباحاً. كما سيعفى المشاركون من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تزيد مدتها عن 45 دقيقة.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال سامي أمين، مدير أول العمليات في كريم بايك: "يسرنا أن ندعم هيئة الطرق والمواصلات مجدداً هذا العام لتحسين تجربة فعالية دبي للدراجات الهوائية ’Dubai Ride‘ في دبي. ومن خلال توفير الدراجات الهوائية مجاناً، نساهم في تسهيل الإجراءات أكثر من أي وقت مضى لجميع المشاركين في هذه الفعالية، سواء كانوا يمتلكون أو لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة".
من جانبه، قال عبدالرحمن محمد الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات ورئيس فريق الرياضة في الهيئة: "في إطار تحدي دبي للياقة 30×30، تلعب فعالية دبي للدراجات الهوائية ’Dubai Ride‘ دوراً مهماً في إلهام المقيمين والزوار لتبني أنماط حياة أكثر صحة. ولا يقتصر هدف هذه المبادرة - من هيئة الطرق والمواصلات - على جعل دبي مدينة صديقة للدراجات فحسب، بل تشجع المجتمع أيضاً على التفكير في بدائل مستدامة للتنقل. وتلعب شراكتنا مع ’كريم بايك‘ دوراً أساسياً في تعزيز أولوياتنا الرئيسية المتمثلة في الاستدامة والصحة والسلامة وسعادة العملاء".
وعدا عن دورها في الترويج لدبي كوجهة صديقة للدراجات، تشجع هذه المبادرة أيضاً السياح والمقيمين على اعتماد خدمات التنقل المستدامة التي تعزز أنماط الحياة الصحية. كما تسعى المبادرة إلى زيادة الوعي العام حول توافر خدمات التنقل المصغرة في المدينة، بما في ذلك خدمة "كريم بايك".
يمكن للعملاء الاستفادة من عرض الدراجات المجانية خلال فعالية دبي للدراجات عبر تحميل تطبيق كريم والنقر على "Bike" والتسجيل للحصول على بطاقة سارية ليوم واحد مجاناً باستخدام الكود DR24 بدءاً من الساعة 2:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 صباحاً وذلك يوم 10 نوفمبر 2024. ويمكن للعملاء استلام دراجاتهم من محطتين: المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، والمدخل السفلي E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A، أو من أي من محطات "كريم بايك" الـ 197 والتي يتواجد بعضها قرب مدخل الفعالية. ويتطلب من جميع المشاركين إحضار خوذاتهم الخاصة والتسجيل على موقع الفعالية. كما سيُطلب منهم إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان كإجراء أمني، ولكن لن يتم تحصيل أي رسوم منهم لاستئجارهم الدراجات.
ستفتح مسارات فعالية دبي للدراجات أمام العامة في الساعة 5:00 صباحاً، على أن يبدأ راكبو الدراجات رحلتهم في الساعة 6:15 صباحاً لتنتهي في الساعة 8:00 صباحاً.
تم إطلاق خدمة "كريم بايك" بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونمت لتصبح إحدى أكبر شبكات الدراجات الهوائية التشاركية في العالم. وقد أسهمت الخدمة منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 4.32 مليون كيلوجرام، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 1,208 مركبة على مدار العام.
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