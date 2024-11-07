بحضور شخبوط بن نهيان آل نهيان ورئيسة وزراء أوغندا "الحوار الإماراتي – الإفريقي" يختتم جدول أعماله

(MENAFN
- Viola Communications) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 2024: اختتم "الحوار الإماراتي – الإفريقي" أعماله التي نظمت بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور نخبة من الخبراء والعلماء والدبلوماسيين والمشرعين وصنّاع السياسات لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج مع التركيز على العلاقات الإماراتية الإفريقية.
وعلى هامش أجندة "الحوار الإماراتي – الإفريقي" حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، جلسة نقاشية ركزت على جهود التعاون الإماراتي الإفريقي في مجال تغير المناخ والأمن الغذائي والتحول الأخضر نحو التنمية المستدامة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط على أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول أفريقيا جنوب الصحراء، لمعالجة التحديات المشتركة وأوضح أن هذا الحوارالبنّاء يعكس النهج المميز للعلاقات الإماراتية الإفريقية الذي يستند على ركائز أساسية تتمثل بالثقة والاحترام المتبادل، كما يشير إلى حرص دولة الإمارات على بناء جسور تواصل فاعلة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكداً أن الحوار الإماراتي - الإفريقي يشكّل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات لتعميق الروابط بين الشعوب، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام يخدم الأجيال القادمة.
فيما وجّهت معالي روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا الشكر لدولة الإمارات وللجهات المنظمة على الاستضافة والتنظيم الناجح لهذا الحوارالذي يعزز أطر التعاون المشترك، ويسهم في تعزيز شراكات مستدامة تعود بالنفع على الجميع
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