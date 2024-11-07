لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي ودعم العملاء.. "بين آند كومباني" توسع شراكتها مع "OpenAI"

(MENAFN
- W7Worldwide) في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى كبرى الشركات العالمية، أعلنت شركة "بين آند كومباني"، عن توسيع شراكتها الإستراتيجية مع شركة "OpenAI"، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل ChatGPT وGPT-4، في إطار التعاون القائم بين الشركتين، حيث أسسنا تحالفًا عالميًا في أوائل عام 2023 لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وستتعاون الشركتان في إطار هذه الشراكة الموسعة، في تنظيم فعاليات مشتركة للطاولات المستديرة، وفعاليات صناعية منتظمة، لاستعراض تأثير شراكتهما في تحقيق نتائج تحولية للعملاء على المستوى العالمي، في الوقت الذي تخطط "بين آند كومباني" للاستمرار في تقديم استشارات متقدمة في التحول الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير إستراتيجيات مخصصة، وتحديث العمليات، وتعزيز الكفاءات التنظيمية والتكنولوجية.
وستدمج الشركتان من خلال هذه الشراكة خبرة "بين" في تنفيذ الحلول الرقمية مع ابتكارات "OpenAI" المتقدمة، لدعم العملاء في اعتماد الذكاء كجزء أساسي من استراتيجياتهم المستقبلية، حيث أسست "بين" مركز تميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، يديره فريق متخصص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة تجارية من هذه التقنيات.
وتركز هذه الشراكة على تقديم حلول متقدمة تخلق قيمة تجارية متميزة، مستهدفة في البداية قطاعات التجزئة والرعاية الصحية، مع خطط مستقبلية للتوسع لتشمل مجالات أخرى لاحقًا، وسيضم مركز التميز فريقًا من الخبراء المتخصصين في تقديم حلول تعتمد على تقنيات "OpenAI"، بما في ذلك التطبيقات متعددة الوسائط، وتطبيقات الزمن الفعلي، وخوارزميات الاستدلال، مما يعزز قدرات العملاء في مسيرتهم نحو التحول الرقمي.
قيمة مستدامة
أكد كريستوف دي فوسير، الشريك الإداري العالمي لشركة بين آند كومباني، أن الشراكة مع OpenAI أثمرت عن نتائج تحوّلية ملموسة، ونعمل من خلالها على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، ونطمح عبر هذا التعاون إلى تسريع التحول الرقمي وإحداث تأثير أكبر في الصناعات المختلفة".
من جهته، شدد براد لايتكاب، المدير التنفيذي للعمليات في شركة OpenAI، على أن هذه الشراكة تسهم في تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى حلول عملية ملموسة تدعم نمو الشركات وتطوير أعمالها، مشيرًا إلى حرص الشركتين على تمكين المؤسسات من تحسين كفاءة التشغيل وتقديم خدمات أفضل لعملائهم وتحفيز الابتكار.
وقد قامت "بين آند كومباني"، بإتاحة منصات "OpenAI"، لموظفيها على مستوى العالم، والتي تُستخدم في تطوير تطبيقات تقنية مخصصة تساهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية فرق العمل، وتقديم حلول مبتكرة تلبي التحديات المعاصرة.
يذكر، أن هذه الشراكة حققت نتائج إيجابية لعدد من عملاء "بين آند كومباني"، مثل "كوكا كولا" و"أمجين"، حيث عملت الشركتان معًا على دمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير نماذج تشغيلية مبتكرة، بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات التكنولوجية المتقدمة وتطوير المواهب.
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