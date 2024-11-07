«إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» تبدأ بأعمال التصميم الهندسي والتوريدات والبناء لتطوير مشروع "تعزيز"

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 6 نوفمبر 2024: تعتزم شركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» التابعة لـ "مجموعة إن إم دي سي"، الشركة العالمية الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والتجريف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (NMDC)، البدء بأعمال مشروع تصل قيمته إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لتطوير جزء من منظومة "تعزيز" العالمية المستوى لمشاريع الكيماويات الصناعية والصناعات البتروكيماوية التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستوفر شركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» الدعم في أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لميناء الكيماويات المخصص. وعند اكتماله، سيسهل الميناء تصدير المواد الكيميائية والوقود الانتقالي، مما يضمن الربط التشغيلي بالأسواق الإقليمية والعالمية ويعزز الوصول إلى الإمدادات المستوردة.
وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "تعتز مجموعة إن إم دي سي بدعم وتيسير تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ويسعدنا أن تسهم قدراتنا في تعزيز التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات في الحفاظ على المناخ ودعم النمو."
وقال المهندس نيلز دو بروين، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي دريدجينج اند مارين: "ستسهم أعمال الحفر والإنشاءات البحرية التي ستقوم بها إن إم دي سي دريدجينج اند مارين في تمكين إنشاء ميناء مخصص للمواد الكيميائية، مما يضمن نقل البضائع بكفاءة وتوفير الدعم اللازم والوصول إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم."
تأتي مشاركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» في مشروع "تعزيز" في أعقاب سلسلة من الإعلانات الاستراتيجية التي كشفت عنها المجموعة في عام 2024، بما في ذلك الإدراج الناجح لشركتها التابعة «إن إم دي سي إينيرجي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2024، بعد طرح عام أولي شهد إقبالاً واسعاً، وتجاوزت فيه طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المحددة بأكثر من 31.3 مرة. كما انضمت الشركة إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين.
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