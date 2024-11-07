الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تختتم فعاليات الدورة السادسة من "الأسبوع التشريعي"

(MENAFN
- Orient Planet Group) 7 نوفمبر 2024: اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي فعاليات الدورة السادسة من "الأسبوع التشريعي"، والتي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي تحت شعار "دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي". وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وأفردت الجلسات والورش المصاحبة للحدث مساحةً واسعة لمناقشة كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. ولفت المهيري إلى أنَّ الجلسات النقاشية سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع إستراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذجٍ يُحتذى به في هذا المجال.
وشهد "الأسبوع التشريعي" 2024 تنظيم عدَّة جلساتٍ، وهي "التقارب التنظيمي: كيف تضع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي سياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأنظمة العالمية وتشجيع الابتكار عالي القيمة"؛ و"أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النظام التشريعي"؛ و"استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية رؤية تحليلية: الاستفادة من الإمكانيات وتجاوز العقبات القانونية"؛ و"تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على عقود الخدمات".
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